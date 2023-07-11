颱風受災仍堅守社工崗位 陳重吟獲衛福部表揚

「耳邊彷彿還聽得到直升機聲音。」社工師陳重吟回想畢業後選擇返回家鄉旗山服務至今22餘載，就算八八風災期間也成受災戶，仍堅守崗位，陪伴災民走過傷痛，今天獲衛福部表揚。

衛生福利部今天上午舉辦第9屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮，表揚從27家部屬醫院中脫穎而出的67名醫事與社工人員，共分成「資深典範獎」、「優良獎」及「閃亮新人獎」3種不同獎項，肯定他們對守護民眾健康的卓著貢獻。

今年5名資深典範獎獲獎者中，社工師陳重吟長期在高雄衛生福利部旗山醫院服務，除拓展社會工作服務領域，更進一步協助整合醫務、精神及長照等資源，並培訓新生代社工人員，盼讓當地人照顧在地人。

陳重吟本身也是旗山女兒，東吳大學畢業後選擇返鄉服務。她今天接受媒體聯訪談到印象深刻個案之一，是剛開始當社工時，因為山上多落石，有個案因此身亡，留下大腹便便的妻子和孩子，她協助媒合資源幫助度過難關。

歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、八八風災到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，陳重吟難忘在八八風災期間，當地遭風雨肆虐災情慘重，平常只要5分鐘車程的上班路，只能在各種斷垣殘骸中艱難步行，路上不斷跌倒又爬起，在泥濘中好不容易才到達醫院。

「其實我家也是受災戶。」陳重吟笑彎著眉眼說，但當時甚至沒有時間去難過或悲傷，不斷有災民被直升機運送下山，心裡只有一個念頭就是希望幫助他們度過這個糟糕的狀況，她耳邊滿是直升機呼嘯風聲，現在仍彷彿還能聽到。

偏鄉各項資源短缺，旗山醫院自民國99年起陸續推動偏鄉原民長期照顧在地化、開辦高雄市偏鄉第1間日間照顧中心、承接高雄市A級社區整合型服務中心等，讓醫療社會福利能無縫接軌長期照顧，在這些重大計畫裡，都能看見陳重吟身影。

回想投身社工領域22年這一路走來，陳重吟直呼今天能獲獎很開心，「聽說廝殺激烈」，感謝家人在背後支持，謝謝長官、工作夥伴的肯定，當然也要感謝專業又認真的自己，相信這是努力得來的成果。