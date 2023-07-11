快訊

桃園國三畢業生慶祝放榜上高中 帶同學去曾經戲水的深潭釀3溺斃

「木曜4超玩」驚傳團隊集體離職 老闆證實了

颱風受災仍堅守社工崗位 陳重吟獲衛福部表揚

中央社／ 台北11日電

「耳邊彷彿還聽得到直升機聲音。」社工師陳重吟回想畢業後選擇返回家鄉旗山服務至今22餘載，就算八八風災期間也成受災戶，仍堅守崗位，陪伴災民走過傷痛，今天獲衛福部表揚。

衛生福利部今天上午舉辦第9屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮，表揚從27家部屬醫院中脫穎而出的67名醫事與社工人員，共分成「資深典範獎」、「優良獎」及「閃亮新人獎」3種不同獎項，肯定他們對守護民眾健康的卓著貢獻。

今年5名資深典範獎獲獎者中，社工師陳重吟長期在高雄衛生福利部旗山醫院服務，除拓展社會工作服務領域，更進一步協助整合醫務、精神及長照等資源，並培訓新生代社工人員，盼讓當地人照顧在地人。

陳重吟本身也是旗山女兒，東吳大學畢業後選擇返鄉服務。她今天接受媒體聯訪談到印象深刻個案之一，是剛開始當社工時，因為山上多落石，有個案因此身亡，留下大腹便便的妻子和孩子，她協助媒合資源幫助度過難關。

歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、八八風災到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，陳重吟難忘在八八風災期間，當地遭風雨肆虐災情慘重，平常只要5分鐘車程的上班路，只能在各種斷垣殘骸中艱難步行，路上不斷跌倒又爬起，在泥濘中好不容易才到達醫院。

「其實我家也是受災戶。」陳重吟笑彎著眉眼說，但當時甚至沒有時間去難過或悲傷，不斷有災民被直升機運送下山，心裡只有一個念頭就是希望幫助他們度過這個糟糕的狀況，她耳邊滿是直升機呼嘯風聲，現在仍彷彿還能聽到。

偏鄉各項資源短缺，旗山醫院自民國99年起陸續推動偏鄉原民長期照顧在地化、開辦高雄市偏鄉第1間日間照顧中心、承接高雄市A級社區整合型服務中心等，讓醫療社會福利能無縫接軌長期照顧，在這些重大計畫裡，都能看見陳重吟身影。

回想投身社工領域22年這一路走來，陳重吟直呼今天能獲獎很開心，「聽說廝殺激烈」，感謝家人在背後支持，謝謝長官、工作夥伴的肯定，當然也要感謝專業又認真的自己，相信這是努力得來的成果。

社工 偏鄉 直升機

延伸閱讀

平鎮路口淹水擋水板惹民怨 桃議員市府會勘解29年水患

停灌補償金對分問題棘手 農委會擬對策

曾參與八八救災 社工師獲獎：救災直升機聲響揮之不去

影／攀登百岳釀憾事...協作員摔落八通關邊坡 陸空合力運出遺體

相關新聞

雲南高屏明飆36度高溫 大台北、中南部午後迎局部大雨

今天午後各地出現雷陣雨，傍晚起雨勢減緩；明天東南部、恆春半島，可能有不定時有短暫陣雨，午後大台北、中南部、其他山區有局部...

今年首批日本食品檢出輻射殘留 食藥署：經勸說後退關

食藥署今公布最新「日本輸入食品每日輻射檢測結果」，其中愛知縣出口的「越桔萃取物」驗到銫-137，含量達15.7貝克/公斤...

蒙古16歲少女來台手術！全家人未見過海 離台前最想看大海

蒙古國16歲少女Khulan今年二月在學校打排球時，聽見左膝一聲「啪」，竟是左膝前十字韌帶斷裂。家人慕名台灣醫療水準精良...

下班帶傘！雨區擴大雨彈升級 17縣市豪大雨特報

下班要帶傘，氣象局下午15:20針對全台17縣市發布豪大雨特報，其中台南為豪雨，其他縣市為大雨特報，恐下到晚上。

中南部月票使用不如預期？王國材：有配套加強公運量能

TPASS公共運輸通勤月票上路第11天，累計至10日已約有49.1萬人次加值購買，外界認為中南部使用率遠不如預期，交通部...

大雷雨來了！雙北到高雄9縣市大雷雨 氣象局籲注意雷擊、淹水

氣象局針對雙北、台中及台南市、高雄市9縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分及15時30分。呼籲民眾慎防劇烈降雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦