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隔熱紙透光率放水只管計程車 立委嗆王國材擺爛就下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智上午舉行記者會，要求交通部不要再混水摸魚、草菅人命。記者曾吉松／攝影
時代力量立委邱顯智上午舉行記者會，要求交通部不要再混水摸魚、草菅人命。記者曾吉松／攝影

時代力量立委邱顯智今天說，台灣對於汽車隔熱紙的規範，可以說是獨步全球，交通部長王國材承諾提出透光率規範，然而至今沒有提出任何修法草案與具體標準，交通部如果置行人及用路人的安全於不顧，他會要求王國材跟公路總局長陳文瑞下台。

邱顯智上午在立法院舉行記者會指出，王國材今年3月在立法院交通委員會承諾，他們會在3個月內提出汽車車窗黏貼隔熱紙後的透光率規範，然而至今已經3個月過去，交通部沒有提出任何修法草案與任何具體標準。

邱顯智說，交通部只有交出一份800字的報告，內容只有一個重點，隔熱紙透光率納管要大放水，全台800多萬輛車，只打算納管9萬輛計程車。　

邱顯智指出，全世界沒有任何一個國家，隔熱紙法規只管計程車，而不管其他所有車輛，因為隔熱紙納管處理的是交通安全的問題，而安全不分車種，「交通部如此獨步全球的作法，完全是荒謬至極、草菅人命」。　

邱顯智認為，透光率要怎麼訂，其實非常簡單，根據交通部的車安中心整理的資料，世界各國一致的共識就是「前擋風玻璃黏貼隔熱紙後的透光率不得低於70%」，而前排側窗的透光率也以不低於70%為主。　

邱顯智說，交通部不提標準的藉口，聲稱要考量「我國地理環境為高溫、陽光強、溼度高之海島型氣候」，然而新加坡、香港、馬來西亞都早有規範，難道這幾個地方有比台灣不高溫、陽光強、濕度高，交通部完全是在睜眼說瞎話，自己打臉自己，不要臉到極點。　

邱顯智批評，全球早在20年前就開始管理隔熱紙的透光度，相關儀器和檢測方法早就非常成熟，交通部浪費3個月的時間，不跟國外學習，迄今提不出具體檢驗的方法，這種做事的態度根本是在浪費納稅人的血汗錢，打破行人地獄顯然只是空談。　

邱顯智強調，隔熱紙的納管當然不可能今天宣布、明天實施，而是要有實施的緩衝期，但是要讓民眾有足夠的時間可以調適，交通部應該要明確地告訴民眾標準是什麼、什麼時候要開始實施，讓民眾有清楚的認知和足夠的時間配合法規調整。　

邱顯智認為，交通部如果現在不管，民眾換了太黑的隔熱紙，一換可以用好幾年，未來只會更難管理，業者也必須依循交通部的法規，規劃未來進口商品的類型，交通部計程車優先的說法根本毫無道理，荒唐至極。　

邱顯智要求，交通部應該在9月前提出汽車隔熱紙透光率全面納管的具體標準和期程，還有道路交通安全規則的修法草案，交通部如果還要再繼續擺爛，置行人及用路人的安全於不顧，自己會要求王國材、陳文瑞下台。

交通部長 邱顯智 王國材

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