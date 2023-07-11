雷陣雨又來了！ 雨怎麼下賈新興這麼說
最近天氣非常熱，不少民眾期待下下雨可降溫。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今明兩天雷陣雨比較明顯，觀察12日後菲律賓東方外海熱帶性低氣壓有發展的趨勢。
最近雨會怎麼下，賈新興指出，12日至14日，台東南側沿海及恆春半島有零星短暫雨；12日午後有局部短暫陣雨，13日午後苗栗以南山區有局部短暫陣雨，14日午後南投以南山區有零星短暫陣雨。
15日至19日受低壓帶水氣移入影響，花東及高屏有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨， 20日午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。
賈新興指出，展期資料顯示，8月4日前觀察南方水氣移入情形，之後至8月中旬左右環境不利台灣降雨。後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。
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