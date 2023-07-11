快訊

白飯之亂！熱炒店老闆遭同業轟「玩文字遊戲」 掀網共鳴：格局小了

掌風先至或要出重拳？中國禁鎵鍺出口 為何美日韓台仍淡定

林靖恩火速賣房....李坤城兒「措手不及」怒飆三字經：花光我爸的救命錢

雷陣雨又來了！ 雨怎麼下賈新興這麼說

聯合報／ 記者胡瑞玲陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，今明兩天雷陣雨比較明顯，觀察12日後菲律賓東方外海熱帶性低氣壓有發展的趨勢。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，今明兩天雷陣雨比較明顯，觀察12日後菲律賓東方外海熱帶性低氣壓有發展的趨勢。本報資料照片

最近天氣非常熱，不少民眾期待下下雨可降溫。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今明兩天雷陣雨比較明顯，觀察12日後菲律賓東方外海熱帶性低氣壓有發展的趨勢。

最近雨會怎麼下，賈新興指出，12日至14日，台東南側沿海及恆春半島有零星短暫雨；12日午後有局部短暫陣雨，13日午後苗栗以南山區有局部短暫陣雨，14日午後南投以南山區有零星短暫陣雨。

15日至19日受低壓帶水氣移入影響，花東及高屏有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨， 20日午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興指出，展期資料顯示，8月4日前觀察南方水氣移入情形，之後至8月中旬左右環境不利台灣降雨。後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

賈新興

延伸閱讀

颱風有譜？ 賈新興：觀察周三後熱帶性低氣壓發展趨勢

下周水氣漸移入 賈新興：觀察15日起熱帶性低氣壓發展

今起至下周一好熱 賈新興：大台北有超過37度高溫機率

何時才可能有颱風生成？賈新興：7月下旬起有利發展

相關新聞

午後雷陣雨來了！雙北等12縣市大雨特報 恐下到晚上

午後雷陣雨來了。氣象局中午12:50發布大雨特報，範圍包括雙北等12縣市，恐下到晚上。

TPASS月票牽動人口大搬風 新北大贏家、基隆欲振乏力

據內政部人口遷移資料，北北桃基生活圈的四個縣市今年1~5月人口皆為淨遷入（遷入人口多於遷出人口），其中台北市遷往新北市人...

好市多致癌乾酪邊境攔截456公斤 貿易公司進口美國櫻桃違規逾萬公斤

食藥署今公布最新一周邊境食品、食器違規名單，美國出口「鮮紅櫻桃」遭檢出國內不准用農藥；義大利出口的「黑松露」則檢出重金屬...

喝醉太累？房務誤開房門「嚇到兩幼女」 母怒批清境民宿驚悚經歷

住民宿要慎選，不只要防針孔，還要防擅闖的房務人員！日前有一位媽媽發文抱怨，敘述住清境農場附近一間山莊的驚悚經歷，引發網友熱議，有不少網友也表示自己曾遇過類似狀況。

彭啟明：今天熱對流發展比較旺盛 外出要帶傘

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，一早天氣就有點不穩定，西半部沿海不少地方有對流發展，台北盆...

700萬人次用TPASS「中南部只占2成」 專家：補貼非特效藥 便捷才是重點

北中南三大生活圈的TPASS通勤月票上路九天，共約七百萬人次使用，但八成使用人次集中在基北北桃生活圈，中彰投苗與南高屏生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦