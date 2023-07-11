Uber Eats與聯合報系500輯合作 「500碗全台小吃美食地圖」出爐
Uber Eats 推廣台灣美食，去年舉辦台灣美食爭霸票選，今年首度與聯合報系「500輯」合作，支持推出屬於台灣人觀點的「500碗」小吃指南，推薦遍佈全台的441間台灣小吃店家，
Uber Eats 與主辦單位推出首份「500碗全台小吃地圖」數位版地圖，地圖上也標示 Uber Eats 合作商家夥伴，滿足隨時想來點小吃的外送需求；即日起至8月31日期間，號召消費者參與集碗挑戰活動，完成任務可獲得抽大獎機會，好禮包含免費試用 Uber One 12個月、千元賣場禮券，全新機車等獎項。
Uber Eats 與「500輯」合作推出7款不同主題的「500碗全台小吃美食地圖」，數位版依照每個縣市不同的特色，精選出台北捷運、台北大稻埕、彰化火車站、嘉義東區、台南中西區、高雄鹽埕區以及屏東市特色美食地圖。
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