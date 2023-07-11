沒舌頭也能參加歌唱賽 顏面損傷者展現自信感動眾人

有些人因罹患疾病、或遭遇燒傷等變故，導致顏面出現損傷，影響他們自信心，甚至就此足不出戶來逃避世人眼光，陽光基金會在本月9日舉辦陽光歌手大賽，讓顏面損傷者展現自信大聲歌唱，讓現場家屬、評審、與多位觀賽民眾，無不感到動容。

陽光基金會表示，今年是陽光基金會第6屆舉辦陽光歌手大賽，在全台各地約50位參賽者票選下，在高雄婦幼青少年活動中心舉辦，基金會副董事長陳永隆說，希望大家能將自己的自信、自我展現出來，人生的路途還很長，要看著自己的優點繼續向前走，也讚許陽光歌手們歌聲優美，彷彿聽了一場演唱會。

一位現年28歲的參賽者許智鈞，在國中時家中遭祝融失去至親，全身也面臨35%面積燒傷，原先喜愛打籃球運動的他，除要面對喪親之痛，更要面對手腳、面部因燒傷帶來的後遺症，這次在比賽中唱起「阿爸的膨紗衫」獻給因火災身亡的父親，要他放心「我會照顧好自己」。

另一位參賽者周則言，曾獲去年十大抗癌鬥士，因19年前罹患口腔癌，因手術造成舌頭、下齶骨遭切除，因而口齒不清且面貌大幅改變，5年前再度復發因而意志消沉，甚至因面貌斷絕任何朋友聯繫，在妻子鼓勵下，因緣際會接觸陽光基金會，在舞台上盡力展現自信，感動眾人。