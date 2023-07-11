眺龜山島、泡原湯！礁溪麒麟攜手敦謙 敲定7月19日試營運

疫情期間暫停營業並進行整修的「礁溪麒麟大飯店」，攜手全台最大智能連鎖飯店集團敦謙國際、更名為「礁溪麒麟酒店 KILIN HOTEL,JIAO XI」，確定將於7月19日起試營運，暑假期間推出超值體驗方案，泉瀞雙人房平日3,880元起、假日4,480元起，不含早餐，試營運期間專案加碼享免費升等至謐境雙人客房。

此外，也同步限量開放每日7間的閣樓家庭客房，挑高的閣樓設計，豐富視覺與輕鬆玩樂的住宿氛圍，試營運方案平日5,080元、假日6,080元，不含早餐。7月11日起開放官網預定。業者預估，全年平均房價為5,000元，平均住宿率可達50%。

礁溪麒麟酒店座落於交通便利的礁溪市區，酒店一樓的挑高大廳，迎賓櫃檯石材選用「夏木漱石」，紋理猶如夏樹的花，整體風格以中性色調，透過多樣化的細緻選材，營造整體靜謐宜人氛圍。客房空間則請來設計師蔡敏敏操刀，客房照明由「燈光詩人」賴雨農Uno Lai規劃，值得一提的還有礁溪最高天際風呂，白天坐擁礁溪慢活景色，落日時分的一抹嫣紅，更是絕美。

礁溪麒麟酒店樓高19層，共有167間客房，所有房型比照國際五星級酒店採用Simmons席夢思床墊。其中123間大床房型，面朝一望無際的蘭陽平原，能遠眺蘇澳港、龜山島等景點。房內均設溫泉湯屋，供應優質的碳酸氫鈉「原湯」。

暑期試營運過後，預計9月開幕。相關資訊可洽：03-9888570，地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段116號，官網：kilinhotel.com。

敦謙國際截至6月統計，旗下於台灣共營運8個旅館品牌、52間旅館，房間總數近4千間，是目前全台最大連鎖智能飯店集團。