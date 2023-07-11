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義大利松露連2週被檢出重金屬鎘 遭邊境攔截

中央社／ 台北11日電
義大利出口「新鮮夏季松露(FRESH SUMMER TRUFFLES)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「新鮮夏季松露(FRESH SUMMER TRUFFLES)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，繼上週有1批從義大利進口「新鮮夏季松露」檢出重金屬鎘超標，這次又1批違規，共1公斤全數退運或銷毀，持續採百分百逐批查驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有10項檢驗不合格產品，如德國活性發酵液、中國大陸冷水壺、菲律賓魚露、美國鮮紅櫻桃等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

河洛企業股份有限公司上週才有1批從義大利進口的「新鮮夏季松露（FRESH SUMMER TRUFFLES）」檢出重金屬含量不符規定，這次又有1批來自義大利新鮮夏季松露出包，同樣是被檢出重金屬鎘超標，共1公斤遭邊境攔截，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富接受媒體聯訪表示，義大利松露過去半年內累計3批不合格，由於蕈菇類較容易出現重金屬殘留，特別是松露產品去年已有多次違規，目前採最嚴格百分百逐批查驗。

林金富進一步說明，蕈菇類本身對重金屬有蓄積性，若栽種的斷木或太空包內部帶有重金屬，就會在菇類中累積起來，日本輸入輻射污染產品中，蕈菇類較常驗出輻射殘留重金屬銫也是同理。

此外，好市多股份有限公司從美國「油漬摩佐羅拉乾酪（826584 24 OZ MARINATED MOZZARELLASALAD）」被檢出殘留農藥環氧乙烷1.407 mg/kg。林金富表示，依規定，環氧乙烷在台灣食品中為不得檢出，共1批、456.96公斤依規定退運或銷毀，並調整為加強抽批查驗，後續回收情形預計在明天的食藥署例行記者會中說明。

義大利 食藥署 超標

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