北科大白飯之亂 醫師逆風挺生嗆酸民：干擾經濟秩序

台北科大資財營學生不滿熱炒店白飯吃不飽事件持續延燒，網友一面倒挺店家，質疑並謾罵學生。但醫師沈政男逆風挺學生，並認為，「人家吃飯一堆網路路人在那邊喊燒，檢討被害人不行，還拚命檢討消費者 本質上就是『干擾經濟秩序』。」

沈政男指出，30多個年輕人花了6000多元到快炒店吃晚餐，大概1人點1道菜，一道約200元，然後端碗舀飯，每人吃個2、3碗沒有問題，若點到五更腸旺，光一道就足夠用來配飯，未料店家不補飯，建議改點炒麵，弄得買賣失和。

年輕人花錢沒吃飽還帶著一肚子氣離開，用了最擅長的網路攻擊，去店家網頁狂刷一星負評，結果一堆網友「在那邊人家吃飯你在喊燒」，去肉搜人家學校、灌爆臉書，逼得校方帶學生向老闆道歉，還把道歉文公告周知，就怕又被網友攻擊。

沈政男說，台灣網路公民論壇就是4個字「胡鬧、起鬨」，店家祭出白飯免費，但花錢吃飯沒吃飽，竟然還要跟老闆道歉？買賣邏輯錯亂到一個難以想像的程度，本質上就是一種經濟秩序的干擾。

若白飯不能吃到飽就明訂價格，1碗10元、15元，以價制量。不是掛出白飯免費，卻沒辦法讓客人扒白飯扒到飽，然後靠網友撐腰，在那邊護航，這樣做餐廳的人何須努力？

沈政男也舉出類似狀況，他說，像颱風天有網友鼓勵大家別訂外送，以免外送員遭遇不測。表面上好像充滿仁慈心，其實是干擾經濟秩序的白目行為。颱風天要不要接外送，外送員不能評估嗎？叫大家不要訂，想多賺錢的人不就沒生意可做？

此外，當今網路另一個奇怪邏輯是：怎麼可以檢討被害人？沈政男說，若快炒店白飯不夠吃被刷負評，就能檢討消費者，那去吃快炒，是否都要自行準備白飯，以免五更腸旺太鹹太辣吃不完？如此簡單的邏輯，也能胡鬧、起鬨，令人傻眼。

沈政男強調，網友這類灌爆人家臉書的舉動乃干擾經濟秩序的行為，也就是用非經濟的手段來處理經濟問題，實在不可取。事實上那些年輕人根本不想跟店家道歉，只因學校承受了網路壓力而轉嫁給學生，學生只好配合演出。