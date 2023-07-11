影／珍稀保育山麻雀親鳥捕害蟲餵食雛鳥萌樣可愛 鳥友驚喜
山麻雀棲地受人為開發破壞，農委會將山麻雀列為瀕臨絕種的野生鳥類，全台只剩千餘隻，目前是山麻雀繁殖育期，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天在台南白河區關子嶺，觀察記錄山麻雀生態，發現親鳥捕捉害蟲荔枝椿象，餵食雛鳥，親情溫馨感人。
蘇家弘說，國內保育山麻雀有成效，在台南白河區關子嶺觀察山麻雀育雛自然生態，山麻雀育雛3隻雛鳥，早上清晨5點30分大寶離巢，早上11點28分二寶離巢，剩下三寶在巢中公鳥非常認真的育雛，「山麻雀」公鳥理毛及覓食，棲息等動作。
山麻雀分佈在雲林縣、嘉義縣、台南市，高雄市，屏東縣等地山區，台灣山麻雀（海拔分佈200公尺至2200公尺），是台灣稀有留鳥，全台只剩1000多隻。山麻雀主要棲息山區聚落、農耕地及森林邊緣環境，與人類活動及農耕模式密切有關，面臨威脅包括棲地開發、繁殖巢位限制及物種競爭。
麻雀又稱樹麻雀，台語叫牠「厝尾鳥仔」，廣泛分布歐亞大陸。麻雀是台灣鳥類最能適應人類棲地鳥種之一，分布500公尺以下，海拔2000公尺民宅聚落也可見，在都市鬧區或鄉村都有牠們蹤跡，山麻雀與一般平地麻雀不同，臉頰沒有黑色斑點，公鳥頭頂至背部是漂亮橘紅色，母鳥頭至背部褐色，具明顯白色眉線。
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