影／珍稀保育山麻雀親鳥捕害蟲餵食雛鳥萌樣可愛 鳥友驚喜

山麻雀棲地受人為開發破壞，農委會將山麻雀列為瀕臨絕種的野生鳥類，全台只剩千餘隻，目前是山麻雀繁殖育期，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天在台南白河區關子嶺，觀察記錄山麻雀生態，發現親鳥捕捉害蟲荔枝椿象，餵食雛鳥，親情溫馨感人。

蘇家弘說，國內保育山麻雀有成效，在台南白河區關子嶺觀察山麻雀育雛自然生態，山麻雀育雛3隻雛鳥，早上清晨5點30分大寶離巢，早上11點28分二寶離巢，剩下三寶在巢中公鳥非常認真的育雛，「山麻雀」公鳥理毛及覓食，棲息等動作。

山麻雀分佈在雲林縣、嘉義縣、台南市，高雄市，屏東縣等地山區，台灣山麻雀（海拔分佈200公尺至2200公尺），是台灣稀有留鳥，全台只剩1000多隻。山麻雀主要棲息山區聚落、農耕地及森林邊緣環境，與人類活動及農耕模式密切有關，面臨威脅包括棲地開發、繁殖巢位限制及物種競爭。