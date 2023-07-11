喝醉太累？房務誤開房門「嚇到兩幼女」 母怒批清境民宿驚悚經歷

住民宿要慎選，不只要防針孔，還要防擅闖的房務人員！日前有一位媽媽發文抱怨，敘述住清境農場附近一間山莊的驚悚經歷，引發網友熱議，有不少網友也表示自己曾遇過類似狀況。

有一名媽媽在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」上發文表示，去年在網上買了清境農場附近一間山莊的住宿卷，兩大兩小在6/11入住，7-11走路可達，雖不是24小時，但也算便利，民宿餐廳戶外區景很美，但有滿滿的蒼蠅黏板，讓人有些不舒服，民宿有提供2份下午茶，晚餐菜色精緻好吃，早餐就比較一般般。

原PO透露，民宿內沒有冷氣，雖然山上開窗戶就很涼，小孩半夜太熱一直翻來翻去，輪流哭要安撫，隔天兩個小孩身上都起熱疹。再來就是房間的彈簧床墊有點老舊，一翻身彈簧就發出聲響，躺上去凹凸不平，背部感受極不舒服。以上兩點雖然沒有太滿意但也不至於覺得雷，直到發生第三件事情。

民宿退房期限是11點，當時大約在9點多快10點時，吃完早餐，正在房間內收拾東西，兩個女兒在床上嬉鬧換衣服綁頭髮，而當時原PO僅穿著寬鬆的細肩帶跟短褲，也因為跟孩子嬉鬧的關係，是處於衣衫不整的狀況。

這時突然聽見房門被人按了密碼強闖進入，原PO整個嚇傻，立刻拿著衣物遮住身體、趕緊抱住兩個女兒，詢問強闖進來的人「有什麼事情？」當下對方手上拿著枕頭套等備品一直喊著對不起，原PO腦袋一片空白，直問「為什麼進門不敲門？為什麼鎖了門還硬闖？」對方只是重複著對不起。

原PO在退房時有跟櫃檯抗議這件事情，櫃檯只是淡淡地回說會加強教育訓練，表示「對不起！房務昨天喝醉了，今天太累，開錯門房」，原PO生氣表示，「他喝醉了，要是他在失去理智的情況下，做出不道德的事情來怎辦？房間裡還有兩個女兒，要怎麼辦？」現在回想起來仍覺感到害怕，這很明顯是管理上的問題，為什麼管理者不用給個交代？

貼文一出，不少網友憤憤不平表示，「真的好誇張」、「喝醉不是理由，沒聽到門內有聲音嗎？」、「突然被開門真的會嚇死，有小孩的話，沒冷氣真的不行耶」、「開門這個我不行，太可怕了啦！」、「真的不能接受喝醉的理由」。

這麼熱的天氣，有網友表示「沒冷氣已經大大不能接受」，但也有不少網友回應「其實有去住過清境的人應該都知道，清境的民宿基本不配備冷氣」、「清境農場附近的民宿好像蠻多都沒冷氣的，還好我都沒有夏天去過，晚上氣溫都還滿涼的」、「以前清境是真的90%以上沒裝冷氣，夏天去正中午大太陽也覺得很涼，還因為不熱也沒流汗卻曬傷，感到很神奇！」

有遇過類似情況的網友也紛紛表示「我也曾被誤開房門過，但什麼主管道歉也沒有，櫃檯小姐簡單說喔！不好意思」、「真到會嚇死，也曾有一次，先生去房外隔幾間房茶水間裝水，就沒先鎖門，結果，男房務就這樣開門進來，好險當時我沒在換衣服，他也只是道歉而已！」、「我是之前在某宜蘭的飯店，房間牆上有暗門，不知道為什麼沒鎖，結果路過的人直接拉開，我剛洗完澡包著毛巾走出來，就被整條走道閒逛的旅客看光光，事後反應櫃檯也不理」。

有位網友問「我比較想知道你們希望他們怎麼道歉？」有遇同樣情況的網友則回「其實這個問題真的很難，因為我也遇到過，也沒特別想怎樣，但又不想我這麼驚恐的心情，而對方無關緊要的感覺。」原PO也表示「只是希望旅遊住宿品質有所提升，改善問題就是最好的道歉了。」

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