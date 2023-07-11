快訊

黃子佼認性騷神隱三週 助理曝近況「等待時機出面說明」

台股早盤漲逾150點站上16800點 台積電漲9元開574元

收到再議卷！五億生墜樓案 台中高分檢：盡速審酌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳聖宇：周末可能有熱帶性低氣壓或輕颱 威脅台灣機會曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，今明大氣較不穩定，午後有局部大雷雨。本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，今明大氣較不穩定，午後有局部大雷雨。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，隨東風波動來到台灣附近，今天大氣狀況比較不穩定，陸地上熱對流發展比昨天要旺盛許多，除山區，降雨範圍會擴大到平地，各地都有機會出現午後雷雨，局部還有可能出現大雷雨，要等到晚間熱對流消散後降雨才會緩和，外出要帶雨具，到山區或溪流邊活動需特別注意午後天氣變化。

至於溫度方面，吳聖宇說，還是很熱，各地高溫可達33-35度，局部有機會來到36度以上，外出時要防曬、防中暑。

吳聖宇說，明天東風波動影響逐漸減小，但午後熱對流的發展還是比較旺盛，降雨範圍往山區收縮，平地受影響較大以中南部為主，仍有出現局部大雷雨的可能性。各地高溫仍可達33-35度，局部區域36度或以上。

周四到周五隨台灣南方菲律賓上空低壓系統向西移動並逐漸發展，台灣附近風向轉為東南風，迎風面花東地區、恆春半島一帶有些局部短暫陣雨，西半部還是會有局部午後熱對流雷雨出現。

吳聖宇指出，周末期間(15-16日)低壓系統進入南海並且持續增強，範圍擴大，台灣位於低壓帶北側，上空的東南風有更為明顯的趨勢，迎風面花東地區、恆春半島等地持續會有短暫陣雨，西半部午後也還是會有局部午後熱對流雷雨，同時沿海的風浪加大，要到海邊活動要注意安全。溫度方面持續炎熱，高溫普遍仍在33-35度，局部區域可達36度或以上。

吳聖宇指出，有機會發展的低壓系統，目前位於菲律賓東方海面，未來幾天會持續向西移動，通過菲律賓後進入南海，15-16日有機會在南海發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，預報資料看起來範圍頗大，應該會往廣東海面到華南沿岸移動，直接威脅台灣的機會不高。但台灣會受外圍環流影響，從周末一直到下周三(19日)降雨機會較大，沿海風浪也會增強，後續發展變化情況仍然需要多加留意。

高溫 菲律賓

延伸閱讀

高溫略降仍炎熱 午後雷雨漸增 專家指周末有機會輕颱生成

高溫燒到社子38.1度、暖暖38.0度 專家警示「今天非常非常熱」：小心熱衰竭

吳聖宇：端午連假午後雷雨範圍、雨量擴大

今晚降雨趨緩！端午連假好熱上看36度高溫 注意午後雷雨

相關新聞

彭啟明：今天熱對流發展比較旺盛 外出要帶傘

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，一早天氣就有點不穩定，西半部沿海不少地方有對流發展，台北盆...

700萬人次用TPASS「中南部只占2成」 專家：補貼非特效藥 便捷才是重點

北中南三大生活圈的TPASS通勤月票上路九天，共約七百萬人次使用，但八成使用人次集中在基北北桃生活圈，中彰投苗與南高屏生...

不能只靠補助…推動月票 學者建議提高私人運具成本

基北北桃通勤月票使用人次雖達八成，但政府只靠補助卻未提其他配套措施，讓更多使用私人運具者，願移轉至公共運輸，學者建議「給...

微降溫午後防大雷雨 吳德榮：未來10天至少2個熱帶擾動

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地...

照護原民長者 今年將增22文健站

行政院原民會主委夷將．拔路兒昨至桃園市中壢區文化健康站關心在地原住民長者，他變身「夷將老師」用多種原住民語交流，還一同跳...

APD+RPM 數位醫療科技 創新健保給付思維

智慧、遠距醫療運用日漸普及，國內發展居家透析管理系統，患者在家裡腹膜透析，相關數據資訊上傳雲端，由醫護人員遠端判讀，及時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦