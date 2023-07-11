吳聖宇：周末可能有熱帶性低氣壓或輕颱 威脅台灣機會曝光

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，隨東風波動來到台灣附近，今天大氣狀況比較不穩定，陸地上熱對流發展比昨天要旺盛許多，除山區，降雨範圍會擴大到平地，各地都有機會出現午後雷雨，局部還有可能出現大雷雨，要等到晚間熱對流消散後降雨才會緩和，外出要帶雨具，到山區或溪流邊活動需特別注意午後天氣變化。

至於溫度方面，吳聖宇說，還是很熱，各地高溫可達33-35度，局部有機會來到36度以上，外出時要防曬、防中暑。

吳聖宇說，明天東風波動影響逐漸減小，但午後熱對流的發展還是比較旺盛，降雨範圍往山區收縮，平地受影響較大以中南部為主，仍有出現局部大雷雨的可能性。各地高溫仍可達33-35度，局部區域36度或以上。

周四到周五隨台灣南方菲律賓上空低壓系統向西移動並逐漸發展，台灣附近風向轉為東南風，迎風面花東地區、恆春半島一帶有些局部短暫陣雨，西半部還是會有局部午後熱對流雷雨出現。

吳聖宇指出，周末期間(15-16日)低壓系統進入南海並且持續增強，範圍擴大，台灣位於低壓帶北側，上空的東南風有更為明顯的趨勢，迎風面花東地區、恆春半島等地持續會有短暫陣雨，西半部午後也還是會有局部午後熱對流雷雨，同時沿海的風浪加大，要到海邊活動要注意安全。溫度方面持續炎熱，高溫普遍仍在33-35度，局部區域可達36度或以上。

吳聖宇指出，有機會發展的低壓系統，目前位於菲律賓東方海面，未來幾天會持續向西移動，通過菲律賓後進入南海，15-16日有機會在南海發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，預報資料看起來範圍頗大，應該會往廣東海面到華南沿岸移動，直接威脅台灣的機會不高。但台灣會受外圍環流影響，從周末一直到下周三(19日)降雨機會較大，沿海風浪也會增強，後續發展變化情況仍然需要多加留意。