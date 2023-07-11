彭啟明：今天熱對流發展比較旺盛 外出要帶傘

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，一早天氣就有點不穩定，西半部沿海不少地方有對流發展，台北盆地內也有小範圍的降雨。今天的熱對流發展會比較旺盛一點，外出記得帶上雨具。高溫沒那麼熱了，但只是沒有極端高溫，還有34-36度。

彭啟明指出，今天東風波動影響，天氣變不穩定。早晨已有局部降雨，白天降雨機會增多。攜帶雨具，留意午後天氣變化。

明天(12日)東風波動影響減少，但午後雷雨仍發達。中南部地區需留意天氣變化。記得防曬防中暑。周四到周五，菲律賓低壓系統向西發展，風向東南。花東、恆春半島有局部陣雨，西半部可能有午後雷雨。

至於周末(15-16日)低壓進南海並增強，花東、恆春半島等地會有短暫陣雨。西半部仍有午後雷雨。海邊活動需注意風浪及安全。氣溫持續高。彭啟明說，南海低壓系統可能發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，台灣降雨機會將增大，沿海風浪強，需持續關注低壓發展。