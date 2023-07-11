抖音「跳船挑戰」釀4死意外 醫：跳下去恐突然不會游泳

抖音（TikTok）上時常出現新的「挑戰活動」，讓用戶能夠參與其中，近期興起一項「跳船挑戰」（boat-jumping）用戶得在高速行進下的船上，反向跳入水面，危險的行徑已釀出4條人命。急診醫師表示，人體在快速向前行進時會承受G力，血流會往返方向流動，在這樣的狀況下跳入水中，大腦恐無法良好運作，造成溺水事件產生。

據外媒報導，阿拉巴馬州柴爾德斯堡當局已示警民眾，千萬不要進行TikTok「跳船挑戰」，由於挑戰者得坐在高速行駛的船上，從船邊跳下來，姿勢必須腳先落水。

報導指出，高速行駛中的船上跳入海中，水面就像混凝土一樣堅硬，此時跳入水面將導致脖子「扭斷」進而造成溺水，當局統計，因為TikTok「跳船挑戰」釀出的人命已達4人。

台灣近來正值暑假期間，炎炎夏日正是玩水的好時節，不少年輕、學生族群都到山壑裡烤肉玩水，「跳水」也是時常造成危險的活動之一。

北醫附醫急診醫學科主治醫師高偉峰表示，人在快速往一個方向前進時，血流會往反方向流動，像是戰鬥機駕駛員、高空彈跳的人，身體都會受到「G力」所影響，若血都往腳部蓄積，就會讓腦部血流不夠，可能進而失去意識；若血往腦部蓄積，則可能導致腦出血，臨床上偶爾也會看到高空彈跳而導致的類似意外發生。

高偉峰提醒，血流與反作用力相關，若跳入水中造成溺水死亡，或許是因為血流在遊艇快速行進下，血流都流向腳部，大腦意識受到影響，此時又跳入水中，大腦血流不夠，造成自我應變能力下降，「本來會游泳，卻游不起來」，最終導致憾事發生。