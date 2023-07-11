數位醫療科技／及早揪異常 助醫護心血不間斷

「居家腹膜透析搭配遠距病患管理系統（ＲＰＭ）」監測病友透析狀況，可及早發現生理數值異常，同時提升病友生活品質、降低家人照護、接送等隱形社會成本，但國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明指出，在醫療價值、醫療品質提升的過程中，醫療人員所付出的努力、智慧與心血，常受到忽視。

「以ＡＰＤ進行居家透析，再串聯至ＲＰＭ遠端服務，是醫療新科技臨床使用的成功案例。」宋俊明指出，國外研究發現，如此可讓病友與醫療人員關係更緊密，也有助病友生活品質、人際關係，更減輕對腹膜透析的擔憂，小問題及早發現及早處理，降低必須到急診就醫的機會，進而減少住院的風險，減少醫療費用的同時，也增加醫護人員照顧病人的安心感。

健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳表示，新醫療科技的確對提升病人安全、優化醫護人員工作流程帶來多面向價值，不能只聚焦於成本考量。

蒲若芳表示，新科技發展迅速，若評估健保給付時採用過去藥物評估流程，需等待兩、三年，等待時間較久，英國針對新科技運用、給付評估，採用「早期價值評估系統」，先評估哪些證據重要，就優先證據進行給付評估，同時蒐集證據，後續擬定正式新醫療科技給付、評估標準，這套思維值得台灣積極學習。

台中榮總腎臟病科護理師蕭菁菁說，以往ＡＰＤ進行居家透析時，醫護人員僅能被動的獲取過去一個月洗腎資訊，但串聯至ＲＰＭ遠端服務後，醫護人員可知道病人每天透析數據，如體重、脫水量等，即可早一步評估病人透析有無異常。

吳麥斯指出，ＡＰＤ結合ＲＰＭ是末期腎病人治療的一部分，末期腎病人占全國人口數約千分之三至四，但包括健康民眾、早期慢性腎臟病病人，都應該要獲得好的照顧及治療，此為「全光譜照顧」，應把有限資源放在最需要的地方，才能醫療永續。