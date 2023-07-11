APD+RPM 數位醫療科技 創新健保給付思維

智慧、遠距醫療運用日漸普及，國內發展居家透析管理系統，患者在家裡腹膜透析，相關數據資訊上傳雲端，由醫護人員遠端判讀，及時監測。病患因此受惠，醫護人員的專業付出是否可獲得健保給付肯定？健保署副署長李丞華強調，健保全力支持對病人友好的治療與選項，待腎臟醫學會提出報告即舉行協商會議，支持醫護付出。

遠距透析治療 我使用率冠全球

腎友游建勳指出，腎臟健康很重要，他從小腎功能不好，尿蛋白數值異常，四十三歲病情惡化，開始洗腎，當時為了繼續工作，選擇居家腹膜透析，透過全自動腹膜透析（ＡＰＤ），搭配「遠距病患管理系統」（ＲＰＭ），由個管師遠端監控各項數據，適時提供協助。個管師、醫護團隊投注許多心力、智慧，但這些付出，外人往往很難以理解、看見。

台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部於六月廿九日舉辦「遠距智慧醫療圓桌會議」，多位專家與會，台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，上述居家腹膜透析遠距、治療模式，台灣進展極快，二○一八年引進後，二○二○年兩者搭配使用率達六成，至今覆蓋率已達百分之百，占率全球第一，共三千多名腹膜透析病友受益遠距照護。

腹膜炎風險降 遠端照護盼給付

吳麥斯表示，對比歐美國家腹膜透析病友平均廿個月就可能面臨一次腹膜炎風險，台灣患者延長至每六十個月，足足降低三倍。但目前相關設備包括資訊上傳至雲端資料庫、醫護人員所付出的心力卻不在給付範圍，希望有具體解方，同時提升治療品質；若能納入健保，將是台灣數位科技給付的開端。

健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳表示，英國國民保健署（ＮＨＳ）將數位醫療運用在醫療實務，成效顯著，讓病友獲得更好的照護品質。西班牙則以數位系統監控「自動腹膜透析」水質，並將醫護人員工作流程標準化，有效降低腹膜炎發生率。

病友生活品質提升 智慧醫療價值高

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群指出，在維持透析品質，提升病友生活品質上，個管師扮演重要角色，透過後端平台的嚴格管控，提前預警，讓腹膜透析病友繼續工作，貢獻所長，凸顯醫療價值。

成大醫院內科部副主任宋俊明指出，許多醫療新科技落實到病人使用，有其難處，但臨床證實，全自動腹膜透析搭配「遠距病患管理系統」模式卻是成功的，拉近病友與護理師的距離，提高病患自我照顧能力，也能提升病患安全感。

從抄寫到雲端 助個管師即時回報

台中榮總腎臟科護理師蕭菁菁指出，傳統腹膜透析療程，護理人員只能透過病患所抄寫紀錄，來了解透析的脫水量、體重等資訊。引進遠距智慧醫療後，腎友居家腹膜透析資料立即上傳，如有異常數據，後端個管師即時回報，降低腹膜炎及其他併發症風險。

會議主持人、聯合報副總編輯洪淑惠表示，如何透過智慧醫療提高治療成效及病友生活品質，並減少健保財務負擔，是當前重要課題。李丞華強調，「對於病友是好的治療、好的選項，健保都會全力支持。」

小檔案／ＲＰＭ與ＡＰＤ

ＲＰＭ（Remote Patient Monitoring/Management）／遠距病患管理系統

ＲＰＭ是透過數位設備實踐遠距監測與追蹤介入的目的，已經有多項醫療設備具備此功能，例如：腹膜透析雲端資訊監測系統、血壓袖帶和通過被動方式收集生理數據後，回傳至醫療服務提供者。

ＡＰＤ（(Automatic Peritoneal Dialysis）／全自動腹膜透析

ＰＤ腹膜透析是腎臟病患透過腹膜清除排除體內水分及毒素的方式，而ＡＰＤ使用全自動透析機進行的腹膜透析，能協助透析液的自動輸入和引流，病人只需進行機器設定及接駁。

（資料來源／國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明）