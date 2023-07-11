聽新聞
test
0:00 / 0:00

APD+RPM 數位醫療科技 創新健保給付思維

聯合報／ 記者李樹人沈能元蘇湘雲／台北報導
台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部主辦「居家透析新科技趨勢與挑戰」圓桌對談，腎友代表游建勳（左起）台中榮總腎臟科護理師蕭菁菁、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群、台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯、衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華、國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明、健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳與聯合報副總編輯洪淑惠等專家學者，提出許多精闢見解。記者蘇湘雲／攝影
台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部主辦「居家透析新科技趨勢與挑戰」圓桌對談，腎友代表游建勳（左起）台中榮總腎臟科護理師蕭菁菁、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群、台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯、衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華、國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明、健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳與聯合報副總編輯洪淑惠等專家學者，提出許多精闢見解。記者蘇湘雲／攝影

智慧、遠距醫療運用日漸普及，國內發展居家透析管理系統，患者在家裡腹膜透析，相關數據資訊上傳雲端，由醫護人員遠端判讀，及時監測。病患因此受惠，醫護人員的專業付出是否可獲得健保給付肯定？健保署副署長李丞華強調，健保全力支持對病人友好的治療與選項，待腎臟醫學會提出報告即舉行協商會議，支持醫護付出。

遠距透析治療 我使用率冠全球  

腎友游建勳指出，腎臟健康很重要，他從小腎功能不好，尿蛋白數值異常，四十三歲病情惡化，開始洗腎，當時為了繼續工作，選擇居家腹膜透析，透過全自動腹膜透析（ＡＰＤ），搭配「遠距病患管理系統」（ＲＰＭ），由個管師遠端監控各項數據，適時提供協助。個管師、醫護團隊投注許多心力、智慧，但這些付出，外人往往很難以理解、看見。

台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部於六月廿九日舉辦「遠距智慧醫療圓桌會議」，多位專家與會，台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，上述居家腹膜透析遠距、治療模式，台灣進展極快，二○一八年引進後，二○二○年兩者搭配使用率達六成，至今覆蓋率已達百分之百，占率全球第一，共三千多名腹膜透析病友受益遠距照護。

腹膜炎風險降 遠端照護盼給付

吳麥斯表示，對比歐美國家腹膜透析病友平均廿個月就可能面臨一次腹膜炎風險，台灣患者延長至每六十個月，足足降低三倍。但目前相關設備包括資訊上傳至雲端資料庫、醫護人員所付出的心力卻不在給付範圍，希望有具體解方，同時提升治療品質；若能納入健保，將是台灣數位科技給付的開端。

健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳表示，英國國民保健署（ＮＨＳ）將數位醫療運用在醫療實務，成效顯著，讓病友獲得更好的照護品質。西班牙則以數位系統監控「自動腹膜透析」水質，並將醫護人員工作流程標準化，有效降低腹膜炎發生率。

病友生活品質提升 智慧醫療價值高

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群指出，在維持透析品質，提升病友生活品質上，個管師扮演重要角色，透過後端平台的嚴格管控，提前預警，讓腹膜透析病友繼續工作，貢獻所長，凸顯醫療價值。

成大醫院內科部副主任宋俊明指出，許多醫療新科技落實到病人使用，有其難處，但臨床證實，全自動腹膜透析搭配「遠距病患管理系統」模式卻是成功的，拉近病友與護理師的距離，提高病患自我照顧能力，也能提升病患安全感。

從抄寫到雲端 助個管師即時回報

台中榮總腎臟科護理師蕭菁菁指出，傳統腹膜透析療程，護理人員只能透過病患所抄寫紀錄，來了解透析的脫水量、體重等資訊。引進遠距智慧醫療後，腎友居家腹膜透析資料立即上傳，如有異常數據，後端個管師即時回報，降低腹膜炎及其他併發症風險。

會議主持人、聯合報副總編輯洪淑惠表示，如何透過智慧醫療提高治療成效及病友生活品質，並減少健保財務負擔，是當前重要課題。李丞華強調，「對於病友是好的治療、好的選項，健保都會全力支持。」

小檔案／ＲＰＭ與ＡＰＤ

ＲＰＭ（Remote Patient Monitoring/Management）／遠距病患管理系統

ＲＰＭ是透過數位設備實踐遠距監測與追蹤介入的目的，已經有多項醫療設備具備此功能，例如：腹膜透析雲端資訊監測系統、血壓袖帶和通過被動方式收集生理數據後，回傳至醫療服務提供者。

ＡＰＤ（(Automatic Peritoneal Dialysis）／全自動腹膜透析

ＰＤ腹膜透析是腎臟病患透過腹膜清除排除體內水分及毒素的方式，而ＡＰＤ使用全自動透析機進行的腹膜透析，能協助透析液的自動輸入和引流，病人只需進行機器設定及接駁。

（資料來源／國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明）

遠距 健保 醫護人員

延伸閱讀

居家透析圓桌對談/降低住院率 減少隱形社會成本

居家透析圓桌對談/腎友真心話：更能自我健康管理

居家透析圓桌對談/雲端有醫療 給付標準可望翻轉

居家透析圓桌對談/數位醫療科技 創新健保給付思維

相關新聞

700萬人次用TPASS 中南部只占2成

北中南三大生活圈的TPASS通勤月票上路九天，共約七百萬人次使用，但八成使用人次集中在基北北桃生活圈，中彰投苗與南高屏生...

推動月票 學者建議提高私人運具成本

基北北桃通勤月票使用人次雖達八成，但政府只靠補助卻未提其他配套措施，讓更多使用私人運具者，願移轉至公共運輸，學者建議「給...

照護原民長者 今年將增22文健站

行政院原民會主委夷將．拔路兒昨至桃園市中壢區文化健康站關心在地原住民長者，他變身「夷將老師」用多種原住民語交流，還一同跳...

APD+RPM 數位醫療科技 創新健保給付思維

智慧、遠距醫療運用日漸普及，國內發展居家透析管理系統，患者在家裡腹膜透析，相關數據資訊上傳雲端，由醫護人員遠端判讀，及時...

台南登革熱蔓延 永康確診暴增

台南本土登革熱疫情延燒到永康區，昨天新增22例確診，永康區就有7例，近期永康病例仍有未查明感染源，市府即日起到13日在永...

全國淨遷入揮別3年負成長！上半年大增20％原因曝光 台北居第三

內政部今（10）日公布戶口統計資料，截至今年6月底，全國上半年共遷入60萬9,281人，年增20.7％；遷出人口45萬9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦