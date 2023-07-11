健康你我他／找到心靈寄託 維持近鄰互動

很多人說「退休後老很快」，因此自職場退休後，我積極安排課程而不會宅在家，周間與朋友餐聚聊聊，走萬步增強肌耐力，這些都能克服一個人的孤單。

生活中有伴，當然很好！隨時代轉變、物境心移，兒女各自有生涯規畫，親情關係也走了樣。人生際遇走著走著，死別生離的遭遇，最終就只有你一個人，這不是你所願，但必須認清、接受現實。

一個人住，學會自處是最大的人生課題。人最難不在身體的孤獨，一個人可以逛街、看電影、吃飯…，不一定要有個伴，若勉強找個人陪同甚至是累贅。

一個獨立自主的人，不會想仰賴他人，但人為何孤單，可能他寂寞。不如想想一件你能持久又能專注的事情，成為心靈的寄託，如園藝、語文…，投入餘生精力，會發現一個人也不錯。

人生，會經歷酸甜苦辣，有人因此活出豁達的人生，但更多人變得封閉、冷漠，退縮社會人群的角落。台北居住生活環境，很多人與左鄰右舍幾乎沒有互動，所謂遠親不如近鄰，我一個人住，更需與鄰居建立良好關係，當有急事求援時，才能得到立即協助。

老伴、老友，甚至兒女，當你老時都未必能陪伴。現代人不婚不生，年輕時有工作、社交生活尚無孤單的感受，藉此叮嚀 : 當臨初老時、除了做好財務規畫外，更應及早思索孤老的生活總總。