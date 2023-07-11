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下午4時爬山中暑 國中生肛溫41.4度

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
運動中暑九大危險因子 資料來源／朱柏齡
運動中暑九大危險因子 資料來源／朱柏齡

高溫傷人，今年上半年熱傷害患者956人，創三年來新高，醫師提醒，上呼吸道感染、泌尿道感染，以及其他感染症患者務必提高警覺，身體已發燒如合併中暑，病情將更複雜。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰表示，日前收治一名70歲男性中暑患者，到院體溫達41.8℃，超過一般中暑40℃，合併神智不清，深陷重度昏迷。檢查發現，男子先前因膽囊炎，以致身體發冷、發抖，在家也穿著厚重衣物，但他排汗功能不佳，住家環境悶熱，沒開冷氣，因而引發中暑。

另一名50多歲男子則有糖尿病史，騎車時因高溫而路倒失去意識，被送急診體溫39℃，緊急降溫處理，檢查證實，個案合併泌尿道感染，同為感染症合併中暑。

中暑後也可能導致急性腎衰竭、橫紋肌溶解，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，日前收治一名中暑國中生案例，7月8日下午4時與朋友相約爬山，但傍晚整個人就不對勁，意識混亂，胡言亂語，四肢亂揮，行為怪異。送急診肛溫41.4度，啟動中暑防治小組作業程序，25分鐘內把體溫降至38.5度，意識逐漸恢復，但檢驗顯示，急性腎衰竭、橫紋肌溶解症，肝指數上升。降溫後，症狀改善。

朱柏齡指出，當時氣溫36.3度，相對濕度50%，體感溫度42度，熱指數41.3，超過40，就有中暑風險。

中暑 患者 意識

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