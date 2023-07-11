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推動月票 學者建議提高私人運具成本

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
TPASS交通月票上路，台鐵台中站設置專用通道，包含一般悠遊卡、月票、敬老愛心卡等，皆可使用。記者劉柏均／攝影
TPASS交通月票上路，台鐵台中站設置專用通道，包含一般悠遊卡、月票、敬老愛心卡等，皆可使用。記者劉柏均／攝影

基北北桃通勤月票使用人次雖達八成，但政府只靠補助卻未提其他配套措施，讓更多使用私人運具者，願移轉至公共運輸，學者建議「給胡蘿蔔也要給棍子」，除推動TPASS、補助月票，更需提升持有私人運具成本，讓月票納入更多共享運具、完善接駁轉乘，否則難以有效移轉持有私人運具比率。

根據交通部四月發布的「一一一年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析」指出，各縣市運具次數的公共運輸市占率，台北市百分之卅七點二最高，是全國之冠，其次為基隆市百分之卅二點五，新北市百分之廿八點七，其他縣市皆未及一成，連桃園市也僅百分之九點一。

即便北市公共運輸市占率高，但調查顯示，北市私人機動運具市占率仍達百分之卅八點九，基隆市百分之五十四點五、新北市百分之五十七點二，顯示北部公共運輸使用率雖高於其他地區，使用私人運具者仍居高不下。

政府盼透過月票，於二○二五年底，移轉百分之五私人運具到公共運輸，卻是極大挑戰。陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞指出，月票使用人次非重要指標，而是讓多少私人工具移轉至公共運輸，阻斷民眾使用、購買私人運具的念頭。他說，很多地方即使搭乘公共運輸免費，使用率也很低，就是因為使用私人運具「更方便」。

邱裕鈞說，政府推動月票外，也得「先給後要」，給了TPASS後，再讓持有運具成本增加，如取消路邊停車格、提高停車費，讓民眾比較通勤成本，以利提升公共運輸的使用率。

公共運輸 市占率

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