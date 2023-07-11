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巴金森最愛問／一手顫抖 換手務農硬撐 醫：引發關節炎

聯合報／ 記者邱書昱／台南報導
台南奇美醫院神經內科醫師楊浚銘。記者邱書昱／攝影
台南奇美醫院神經內科醫師楊浚銘。記者邱書昱／攝影

務農的65歲陳大哥，長期左手關節疼痛，吞了止痛藥仍難耐，就醫發現他是位巴金森病患者，罹病後因慣用的右手出現顫動無力症狀，改以左手上工，結果過度出力引發關節炎。台南奇美醫院神經內科主治醫師楊浚銘表示，這是台南患者的特色之一，本該提醒巴友多運動，但這種情形則是要多休息，他會觸診其大腿評估肌肉量，判斷患者該運動還是該靜養。

楊浚銘觀察，台南市長輩多從事種田、養殖漁業等勞力工作，曾碰過幾位罹患巴金森病患者，即便身體肌肉不適也會吞止痛藥，繼續使用沒有巴金森病症狀的另一手工作硬撐，長期下來導致關節炎，甚至嚴重變形，此時必須會診骨科治療。

楊浚銘說，碰到前述狀況是要多休息，但如果是肌力不足，則要增加運動訓練，特別是鍛鍊下肢肌肉，身體自然有好的基柱。巴金森病患隨著病情進展，很容易跌倒，若摔一跤恐造成骨折而臥床，久了易失能等，所以，他看診會留意長輩們的手臂、腿部肌肉量，同時與家人討論運動的指引。

善用科技工具 留意起居與用藥

巴金森病患者多為55歲到60幾歲長者，需要家屬多費心照護，不過若長輩未與晚輩同住，這時科技工具成了不錯的夥伴，楊浚銘分享，有位民眾替罹病的家人裝設視訊攝影機，隨時查看狀況，就曾及時發現長輩跌倒而緊急送醫；服藥提醒也能透過無線麥克風對話，補足了空間的距離。

「生病不是一個人的事而是一家人的事。」楊浚銘常和患者及家屬溝通，尤其病程的緣故，患者可能會合併失智而忘東忘西或有低落、幻覺等症狀，家人不要多做責怪。他強調，詳細記錄服藥情形可作為醫師調整用藥的參考，若沒有定時服藥造成症狀加劇，卻沒有和醫師說明，可能讓醫師以為藥效不夠而加重藥量，結果可能造成更大副作用。

楊浚銘說，既然巴金森病趕不走，不如當成朋友一起和醫師好好了解認識它，透過規律用藥穩定病況，保留日常自理的能力與良好的生活品質。

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