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居家透析圓桌對談/腎友真心話：更能自我健康管理

聯合報／ 記者蘇湘雲/台北即時報導
台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部主辦「居家透析新科技趨勢與挑戰」圓桌對談，腎臟病友游建勳與中榮腎臟科護理師蕭菁菁互動溫馨。記者蘇湘雲攝影
台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部主辦「居家透析新科技趨勢與挑戰」圓桌對談，腎臟病友游建勳與中榮腎臟科護理師蕭菁菁互動溫馨。記者蘇湘雲攝影

「我之前做腹膜透析，就深深了解，身體是自己的，自我管理很重要。」曾接受十三年腹膜透析的腎臟病友游建勳有感而發。

游建勳在「遠距智慧醫療圓桌對談會議」中表示，透過遠距科技輔助與醫護團隊殷切叮嚀，他才了解到「飲食、生活控制」、「監控重要指數」與「切實紀錄、回報透析資訊」的重要性，如今他不會因為今天或數天後要透析，便放縱自己吃美食或讓生活失控。

游建勳回想剛進行居家腹膜透析時，腹膜透析結合遠距輔助療程尚未引進台灣，對於身體各項數據變化，只仰賴腎友自己記錄。事實上，醫療團隊很難客觀、即時追蹤腎友腹膜透析時實際使用藥水狀況、重要指數等資訊，因此醫護人員若無法及時掌握，隨著疾病惡化，後續衍伸之醫護資源將大為增加。

遠距輔助科技引進台灣後，腎友接受居家腹膜透析時，只要簽署相關使用同意書，按下儀器按鍵，各項重要指數便傳至雲端資料庫，遠端醫護團隊便能判讀、追蹤，一發現不對勁，便立刻聯絡腎友回診或盡快關心、詢問，找出原因。他感受到改善了病友在家單打獨鬥的情境，對增強醫病關係的信賴度及緊密性，有很大幫助。

經過數據及時回傳與醫護人員監測，游建勳更了解自我健康管理的重要，各項數值控制對身體狀況影響深遠，他也常思考著：「當時如果多留意腎臟健康變化，不曉得能不能將透析時間延後？」他認為，健保制度開辦已近卅年，期間新醫療技術已有大幅提升，希望政府能適度支持，也可以幫助民眾導入新的觀念。

國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明認為，實證證據顯示，新科技運用，確實有助提升腎友健康識能、促進腎友遵從醫師指示，並喚醒腎友「對自己健康負責」，但同時，除了新科技，醫護團隊、個管師的付出更功不可沒。

團隊 遠距 指數

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