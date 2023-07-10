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居家透析圓桌對談/數位醫療科技 創新健保給付思維

聯合報／ 記者李樹人沈能元蘇湘雲/台北即時報導
衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華（左起）、聯合報副總編輯洪淑惠、台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯等，針對科技帶給醫療新價值展開討論。記者蘇湘雲攝影
衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華（左起）、聯合報副總編輯洪淑惠、台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯等，針對科技帶給醫療新價值展開討論。記者蘇湘雲攝影

智慧、遠距醫療運用日漸普及，國內發展居家透析管理系統，患者在家裡腹膜透析，相關數據資訊上傳雲端，由醫護人員遠端判讀，及時監測。病患因此受惠，醫護人員的專業付出是否可獲得健保給付肯定？健保署副署長李丞華強調，健保全力支持對病人友好的治療與選項，待腎臟醫學會提出報告即舉行協商會議，支持醫護付出。

遠距透析治療 我使用率冠全球

腎友游建勳指出，腎臟健康很重要，他從小腎功能不好，尿蛋白數值異常，四十三歲病情惡化，開始洗腎，當時為了繼續工作，選擇居家腹膜透析，透過全自動腹膜透析（APD），搭配「遠距病患管理系統」（RPM），由個管師遠端監控各項數據，適時提供協助。個管師、醫護團隊投注許多心力、智慧，但這些付出，外人往往很難以理解、看見。

台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部於六月廿九日舉辦「遠距智慧醫療圓桌會議」，多位專家與會，台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，上述居家腹膜透析遠距、治療模式，台灣進展極快，二○一八年引進後，二○二○年兩者搭配使用率達六成，至今覆蓋率已達百分之百，占率全球第一，共三千多名腹膜透析病友受益遠距照護。

腹膜炎風險降 遠端照護盼給付

吳麥斯表示，對比歐美國家腹膜透析病友平均廿個月就可能面臨一次腹膜炎風險，台灣患者延長至每六十個月，足足降低三倍。但目前相關設備包括資訊上傳至雲端資料庫、醫護人員所付出的心力卻不在給付範圍，希望有具體解方，同時提升治療品質；若能納入健保，將是台灣數位科技給付的開端。

健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳表示，英國國民保健署(NHS)將數位醫療運用在醫療實務，成效顯著，讓病友獲得更好的照護品質。西班牙則以數位系統監控「自動腹膜透析」水質，並將醫護人員工作流程標準化，有效降低腹膜炎發生率。

病友生活品質提升 智慧醫療價值高

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群指出，在維持透析品質，提升病友生活品質上，個管師扮演重要角色，透過後端平台的嚴格管控，提前預警，讓腹膜透析病友繼續工作，貢獻所長，突顯醫療價值。

成大醫院內科部副主任宋俊明指出，許多醫療新科技落實到病人使用，有其難處，但臨床證實，全自動腹膜透析搭配「遠距病患管理系統」模式卻是成功的，拉近病友與護理師的距離，提高病患自我照顧能力，也能提升病患安全感。

從抄寫到雲端 助個管師即時回報

台中榮總腎臟科護理師蕭菁菁指出，傳統腹膜透析療程，護理人員只能透過病患所抄寫紀錄，來了解透析的脫水量、體重等資訊。引進遠距智慧醫療後，腎友居家腹膜透析資料立即上傳，如有異常數據，後端個管師即時回報，降低腹膜炎及其他併發症風險。

會議主持人、聯合報副總編輯洪淑惠表示，如何透過智慧醫療提高治療成效及病友生活品質，並減少健保財務負擔，是當前重要課題。李丞華強調，「對於病友是好的治療、好的選項，健保都會全力支持。」

小檔案：

RPM(Remote Patient Monitoring/ Management)/遠距病患管理系統

RPM是透過數位設備實踐遠距監測與追蹤介入的目的，已經有多項醫療設備具備此功能，例如：腹膜透析雲端資訊監測系統、血壓袖帶和通過被動方式收集生理數據後，回傳致醫療服務提供者。

APD((Automatic Peritoneal Dialysis )/全自動腹膜透析

PD腹膜透析是腎臟病患透過腹膜清除排除體內水分及毒素的方式，而APD使用全自動透析機進行的腹膜透析，能會協助透析液的自動輸入和引流，病人只需進行機器設定及接駁。

資料來源：國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明

整理：記者蘇湘雲

在台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部主辦的「居家透析新科技趨勢與挑戰」圓桌對談中，(左起)腎友代表游建勳、台中榮總腎臟科護理師蕭菁菁、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群、台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯、衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華、國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明、健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳與聯合報副總編輯洪淑惠等專家、學者提出許多精闢見解。記者蘇湘雲攝影
在台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部主辦的「居家透析新科技趨勢與挑戰」圓桌對談中，(左起)腎友代表游建勳、台中榮總腎臟科護理師蕭菁菁、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群、台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯、衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華、國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明、健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳與聯合報副總編輯洪淑惠等專家、學者提出許多精闢見解。記者蘇湘雲攝影

遠距 健保 醫護人員

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