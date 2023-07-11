台南登革熱蔓延 永康確診暴增

台南本土登革熱疫情延燒到永康區，昨天新增22例確診，永康區就有7例，近期永康病例仍有未查明感染源，市府即日起到13日在永康崑山里活動中心新設篩檢站，盼揪出社區裡隱藏病例；雲林登革熱病例累計19例，由於多數病例都有古坑鄉荷苞村活動史，荷苞山桐花公園延長封園至8月10日。

南市府登革熱防治中心表示，台南截至昨下午3點確診22例中仁德區新增9例、永康區7例、東區3例，北區、安南區、歸仁區各新增1例，累計267例，年齡介於5歲至84歲，幾乎都和仁德、東區及永康高風險區有關連性，有3例尚在疫調。

永康區短短不到1周增加病例達23例，包括五王里及周邊的六合、大橋、崑王、三合、南灣與復華里等都有，五王里長陳志宏和南市衛生局昨擴大採檢20多人，其中1人無症狀卻快篩陽性，讓防疫人員提心吊膽。

市府昨與國軍出動200名人力清消成功里崇德路、成功一街等地區近550戶住家戶內，有居民說，用塑膠布包好家具雖感到不便，但最近蚊蟲數量確實少很多。

雲林前天新增4例病例，多數病例都有古坑鄉荷苞村活動史，縣衛生局今在荷苞社區活動中心、明天到14日在古坑衛生所開快篩站，籲有疑似登革熱症狀且有熱區活動史的民眾速前往篩檢。