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大氣海洋長期觀測浮標啟用 助攻台灣關鍵漁場研究

中央社／ 台北10日電

國科會今天在連江縣海域啟用大氣與海洋長期觀測浮標，副主委林敏聰表示，這將可協助即時掌握海氣象變化，並成為探究海洋暖化的基礎，而浮標產出的觀測資料，對研究台灣關鍵漁場及其受環境變動的影響，也尤其重要。

國科會為因應全球氣候變遷影響，防範海洋環境驟變造成台灣漁業經濟及海洋生態影響，今天由國科會副主委林敏聰、國立台灣海洋大學校長許泰文、台灣海洋聯盟召集人蔣國平，及國立台灣大學海洋研究所教授詹森，會同連江縣縣長王忠銘，於連江縣啟用大氣與海洋長期觀測浮標。

國科會發布新聞稿指出，連江縣位處台灣海峽西北角靠近中國沿岸一個很特別的沿岸海域，除受閩江水影響外，也是冬季大陸低溫低鹽沿岸流進入台灣海峽的必經之地，因此可說是台灣海峽南部澎湖海域低溫寒害預警的前哨站。

國科會表示，這次於當地海域設置海洋定點浮標，除監測該海域氣象及水溫、鹽度、波浪測量的即時數據，並可以提供長期時間序列觀測，協助台灣海洋生態及漁業面對氣候變遷所帶來風險，即時提出對應機制。

林敏聰說，運用人工智慧科技、物聯網與雲端科技等，發展數位化環境監測是國際趨勢，而海洋永續議題涵蓋的面向非常廣泛，涉及多方的利害關係人，因此需要好的調查數據，提供必要的資訊，並進行跨界解析，以便為海洋未來做出正確決定。

他指出，這次於連江縣海域設置浮標除可監控沿岸冷水變化、即時掌握海氣象變化，更可成為探究全球變遷、海洋暖化的基礎；而浮標產出長期觀測資料，對研究台灣關鍵漁場及其受環境變動的影響，尤其重要。

國科會表示，這次由連江縣海域出發，預計持續編織南竿、台灣東北、綠島、蘭嶼、西太平洋海等6個關鍵海域環境及海洋氣象長期觀測浮標網，並與中央氣象局外洋浮標相輔相成，達成乾淨海洋、健康海洋、韌性海洋、安全海洋、預報海洋、資源共享、資料透明等的目標。

低溫 暖化 生態

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