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極端高溫機率緩降！明起中南部、大台北迎雨勢 降雨3階段變化

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
全台酷熱多日，台東縣太麻里鄉測得今日最高溫38.8度。明天若沒下雨仍舊炎熱，不過未來一周極端高溫機率減。示意圖。圖／本報資料照片
全台酷熱多日，台東縣太麻里鄉測得今日最高溫38.8度。明天若沒下雨仍舊炎熱，不過未來一周極端高溫機率減。示意圖。圖／本報資料照片

全台酷熱多日，台東縣太麻里鄉測得今日最高溫38.8度。明天若沒下雨仍舊炎熱，不過未來一周極端高溫機率緩減，明、後天水氣增多，中南部、各地山區有局部較大雨勢；周三至周五，午後南部、大台北地區、各地山區有局部雷陣雨。

中央氣象局預報員林定宜指出，明天清晨到上午，受西南風及陸風輻合作用，中南部有零星短暫陣雨機率。

他也提到，明天水氣多，午後天氣較不穩定，加上熱力作用，西半部、各地山區會出現局部短暫雷陣雨，其中各地山區、中南部地區可能有局部較大雨勢發生機率。

林定宜說，到了周三至周五，環境以東南風到偏東風為主，水氣斷續從台灣東方海面不定時移入，迎風面的花東、恆春半島有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；午後南部、大台北地區、各地山區有局部雷陣雨。其中，周三水氣略多，中部午後也有局部短暫雷陣雨。

周六至周日，環境以偏東風為主，受台灣南方低壓帶水氣移入影響，東半部、恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

另外，菲律賓東方海面和南海，周末要留意可能有熱帶擾動發展，不過其中心位置、移動方向、強度都有高度不確定性，仍有很多變數，尚待觀察。

溫度方面，明天各地普遍高溫31度至35度，高屏、花蓮更上看36度，中午前後紫外線高，仍要留意防曬。未來一周氣溫，雖不像前幾天酷熱，甚至出現極端高溫，但若無雨時，依舊炎熱。

未來一周降雨示意圖與高溫預測。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨示意圖與高溫預測。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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