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台鐵R200型新柴電機車亮相 交通部長盼台鐵公司化有新氣象

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。記者林宛諭／攝影
台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。記者林宛諭／攝影

台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相，交通部長王國材說，台鐵近年編列一千億元購車計劃，今天也一起見證R200正式投入臺鐵，成為國家運輸「更強大的後盾」，他也期許明年台鐵公司化，台鐵弟兄們一起把公司經營好。

今天R200於扇形車庫正式亮相，見面會現場展示全新抵台的R201、R202兩輛新機車，也集結跨世代12輛各種現役及退役經典柴電機車，共同迎接全新生力軍加入。在交通部部長王國材、總統府國策顧問翁金珠、立委黃秀芳、陳秀寶、彰化市林世賢市長、西班牙商務辦事處處長Eduardo Euba等人見證下登場。

王國材說，台鐵從2015年到2024年台鐵共投入一千億元購車，這二年成果就會出來，EMU900通勤電聯車現已有52列，今年8月全部區間車都將到位，EMU3000城際電聯車現在34列次，全部將會有50列車明年8月會到位，而全新的R200型柴電機車頭今天亮相，預計年底就可以投入，接下來有34個機車頭會陸續到來。

王國材也談到台鐵的公司化，強調已與台鐵弟兄有約，現在車子都是新的，明年要一起把公司經營好，明年公司化是一個轉型，已有共識，也希望明年元旦起會有個好的開始，包括債務與補貼「都已談得差不多」，就當做是支持台鐵公司化一個好的開始。

「看到不同時代的機車頭等一輛輛出來，覺得很感動」，王國材說，這也代表不同階段與歷史，台鐵一百多年來一代傳一代服務全台乘客，大家在很辛苦環境，以服務為優先。

台鐵局長杜微表示，台鐵從明年一月一日起將正式改制成公司營運，改制同時需要硬體和軟體等配合，今年4個新主力車型都會到齊，一起陪伴台鐵踏入展新的營運和服務。

台鐵表示，今天新登場的 R200新柴電機車為台鐵局首購歐系高性能車款，由瑞士施泰德鐵路公司產製，未來將陸續汰換台鐵超過使用年限的老舊機車頭，同時提升行車運轉安全及效能。R200將立即展開試運轉測試作業，預計於年底前投入營運，未來將擔任貨運、軍運和斷電區間緊急救援任務，為國人提供更好的鐵道運輸服務

R200整體設計考量熱帶和亞熱帶氣候，可承受100%濕度及攝氏45度高溫環境，使機車牽引效率「更穩定」；搭載出力高達2700馬力的5期環保引擎，配合尿素混合系統，空污及噪音的防護均達最高等級，動力「更有力」「更環保」；車上4G網路訊號機，可進行遠端傳輸，即時通報故障訊號，讓機務人員進行處理維修更智慧。

台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。記者林宛諭／攝影
台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。記者林宛諭／攝影
台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。記者林宛諭／攝影
台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。記者林宛諭／攝影
台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在交通部長王國材等人見證下，於彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。記者林宛諭／攝影
台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在交通部長王國材等人見證下，於彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。記者林宛諭／攝影

台鐵公司化 王國材 交通部長 台鐵

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