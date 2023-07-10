平均每日增23人罹口腔癌 吳昭軍：晚期治療存活率僅4成

口腔癌是台灣男性的健康殺手，同時也是男性最常見的癌別。據國健署統計，每年有逾8000人罹患口腔癌「9成都是男性」，並且5成以上「抽菸又嚼檳榔」。國健署長吳昭軍表示，若晚期發現才治療，存活率不到4成，早期檢查早期治療5年存活率可達8成，顏面外觀及口腔功能教不受影響，也提升生活品質。

國健署統計顯示，台灣每年超過8千人罹患口腔癌，平均每天都有23人確診出口腔癌；進一步分析患者輪廓，9成為男性，當中8成有吸菸習慣、7成有嚼檳榔習慣，更有超過5成的患者又吸菸又嚼檳榔。

台灣大學的研究證實，定期口腔黏膜檢查可降低21%晚期口腔癌的發生風險、26%口腔癌的死亡風險。世界衛生組織於去年也公布研究，戒菸、檳榔時間的愈久罹患口腔癌前病變、口腔癌風險也隨之降低，每年罹患口腔癌風險可降低2.3%至6.7%；戒檳榔10年後，風險則可降低17%至51%；戒菸後，4年內口腔癌風險下降35%；戒菸20年後，罹患口腔癌風險即接近不吸菸者。

「口腔癌相對於其他癌症而言，相對是容易預防與發現。」吳昭軍表示，只要早期檢查、早期治療，5年存活率可達8成，但若延遲檢查、置之不理，或不積極接受治療，則晚期個案存活率通常不到4成，不僅顏面外觀及口腔功能受到影響，生活品質也較差。

國健署指出，政府提供30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，若定期檢查或民眾發現口內出現「破斑硬突腫」任一情形，都應儘速就醫。

破：口腔黏膜破皮超過兩周未癒合

斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑

硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開

突：口腔黏膜表面不規則突起（乳突狀或疣狀突起）

腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱

吳昭軍提醒，符合篩檢對象請儘速攜帶健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科的醫療院所接受口腔黏膜檢查，若發現異常也不要過度擔心，儘快給醫師診察並接受正確治療，降低癌症發生率。