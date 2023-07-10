大陸9省參展我夏季旅展 賴瑟珍：有來往就不會走愈遠

今年台北國際夏季旅展14日至17日登場，大陸9個省份參展，這也是疫後首度有陸方旅遊業者來台參展。交通部前觀光局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍說，正面解讀這次活動，象徵兩岸實質交流起步，也是雙方善意交流一步；業界也期盼旅遊是和平表徵，有來有往，大家就不會愈走愈遠。

2023第8屆台北國際夏季旅展，7月14日至17日在台北世貿一館登場，預計全台29縣市公部門，包括交通部觀光局在內，以及近200家廠商、近550個攤位展出，現場推出超低優惠，出國萬元有找，五星住宿、餐券2.7折起，暑假行程清倉促銷、預約秋季早鳥賞楓、SPA泡湯券等。

主辦單位今天偕同多家參展飯店、旅社，在福華飯店舉行展前說明會。

賴瑟珍指出，2019年展出吸引約23萬餘人次，預估今年吸引25萬人次入場，另估商機比去年多約三成。

媒體詢問對兩岸觀光旅遊一事看法，賴瑟珍表示，在兩岸全面恢復交流之前，希望有些漸進式推動，像互相參加旅展就是其中一項。

她指出，雖然月中參展，因陸方公職人員不能前來，進而影響參展規模，但仍感謝海旅會、國台辦，鼓勵山西、黑龍江、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、海南、陜西共9個省份，參與這次台北世貿一館展出，

賴瑟珍說，對這次活動正面解讀，歷經三年疫情，象徵兩岸實質交流起步，也是雙方善意交流的一步；旅遊業界也希望旅遊是和平表徵，有來有往，大家就不會愈走愈遠。