快訊

首波大規模專輔私校退場浪潮來襲 「木工名校」加派董事及監察人

換屋寫切結即可貸逾7成 房仲揭央行背後心態

下班記得帶傘！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸9省參展我夏季旅展 賴瑟珍：有來往就不會走愈遠

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍。記者周彥妤／攝影
台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍。記者周彥妤／攝影

今年台北國際夏季旅展14日至17日登場，大陸9個省份參展，這也是疫後首度有陸方旅遊業者來台參展。交通部前觀光局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍說，正面解讀這次活動，象徵兩岸實質交流起步，也是雙方善意交流一步；業界也期盼旅遊是和平表徵，有來有往，大家就不會愈走愈遠。

2023第8屆台北國際夏季旅展，7月14日至17日在台北世貿一館登場，預計全台29縣市公部門，包括交通部觀光局在內，以及近200家廠商、近550個攤位展出，現場推出超低優惠，出國萬元有找，五星住宿、餐券2.7折起，暑假行程清倉促銷、預約秋季早鳥賞楓、SPA泡湯券等。

主辦單位今天偕同多家參展飯店、旅社，在福華飯店舉行展前說明會。

賴瑟珍指出，2019年展出吸引約23萬餘人次，預估今年吸引25萬人次入場，另估商機比去年多約三成。

媒體詢問對兩岸觀光旅遊一事看法，賴瑟珍表示，在兩岸全面恢復交流之前，希望有些漸進式推動，像互相參加旅展就是其中一項。

她指出，雖然月中參展，因陸方公職人員不能前來，進而影響參展規模，但仍感謝海旅會、國台辦，鼓勵山西、黑龍江、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、海南、陜西共9個省份，參與這次台北世貿一館展出，

賴瑟珍說，對這次活動正面解讀，歷經三年疫情，象徵兩岸實質交流起步，也是雙方善意交流的一步；旅遊業界也希望旅遊是和平表徵，有來有往，大家就不會愈走愈遠。

旅展 觀光局 兩岸關係

延伸閱讀

賴瑟珍：台北夏季旅展將為兩岸旅遊合作創造更多可能

大陸面臨通縮威脅 6月CPI年比持平、PPI創七年最大降幅

CBA／劉錚和上海續約一年 旅外3星都續留大陸打球

陸財政部談葉倫到訪 稱願與美國積極合作應對全球挑戰

相關新聞

可以降溫了！11縣市大雨特報 恐下到晚上

天氣熱翻天，一場午後雷陣雨可稍稍降溫。氣象局下午15:45發布桃園等11縣市大雨特報。

300多人為吃到飽改名…你愛吃的鮭魚遭虐又污染大海？Netflix《海洋陰謀》曝養殖黑幕

過去，台灣有300多人因迴轉壽司名店「壽司郎」推出「鮭魚免費吃到飽」活動而跟風改名，掀起社會一陣「鮭魚之亂」，足見民眾對鮭魚的愛好。可隨著影音平台Netflix新上架的生態危機紀錄片《海洋陰謀》（Seaspiracy），揭露「海上圈養鮭魚」投放的抗生素，恐造成污染等問題，以及百萬隻鮭魚擠在水下養殖牢籠，遭魚蝨無情侵害，違反野生洄游天性的窘境，令各界不禁正視起動物遭迫害的議題，而且早於1960年，魚類就被證實能感知疼痛。究竟風靡全球的海鮮美饌「養殖鮭魚」暗藏哪些殘忍黑幕？魚類福祉如何改善？《城市學》帶你了解。

暖化讓人變笨 研究：大腦從1.7萬年前開始萎縮

隨著氣候變化，物種進化會改變生理結構以適應氣候，但不一定往好方向發展。科學家對 5 萬年來氣候紀錄和人類遺骸分析發現適應性反應，人類大腦體積在減少，可能是由約 15,000 年前人類受氣溫升高這種環境壓力影響。

夏季感染合併中暑個案恐達高峰 男子體溫41.8度陷昏迷

衛福部統計，今年一月到六月熱傷害患者高達956人，創三年來新高。台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰日前收治一名...

一張圖看天氣！「火烤蕃薯」稍緩 這日起午後雷雨下到周末

全台連日酷熱，猶如「火烤蕃薯」，花蓮縣玉里鎮38.3度測得今日最高溫。中央氣象局下午發布明日12縣市高溫燈號，但明天起，...

台鐵R200型新柴電機車亮相 交通部長盼台鐵公司化有新氣象

台鐵全新R200柴電機車頭今天下午在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相，交通部長王國材說，台鐵近年編列一千億元購車計劃，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦