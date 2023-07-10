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新北提出碳排量評估技術BIM 拚2026年全面揭露建築碳排

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會。記者李成蔭／攝影
新北市今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會。記者李成蔭／攝影

近年天氣愈來愈炎熱，透過減碳舒緩氣候變遷成全球議題，新北力推淨零碳，提出結合建築資訊模型的碳排量評估技術BIM，能預先計算建物全生命周期產生的「蘊含碳排」，讓建築過程中符合碳排標準，預計2026年達到全面揭露建築碳排發展目標。

新北市政府今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會，新北副市長朱惕之主持揭幕式並代表市長侯友宜宣示，新北市2026年全面揭露建築碳排發展目標，率先提出結合建築資訊模型的碳排量評估技術。

朱惕之指出，建築物的碳排放量約占整體38%，其中28%為建物啟用營運時產生的「使用碳排」，另有10%是從建材原料開採、製造、運輸、規畫設計、施工到廢棄拆除，在全生命周期產生的「蘊含碳排」。工務局為落實淨零碳建築，推動建築物全生命周期碳排管理，透過市府建置的建築資訊模型BIM（Building information modeling），連結內政部建築研究所的建築構建碳足跡資料庫，即可自動計算建築物的總蘊含碳排量，協助建築師在設計開始就能同步檢核設計方案的碳排量，同時可配合內政部建研所將推動的低碳建築評估與認證制度（LEBR），達到營建減碳。

工務局長祝惠美說明，針對導入BIM預先評估建築物碳排量的技術創新，市府今年將完成BIM的蘊含碳排評估樣版的建立，2024年納入公共工程契約規範，是國內地方政府首例。2025年鼓勵民間私人建案採用BIM樣版檔評估蘊含碳排，預期2026年建立建築物公開資料庫，全面揭露碳排，並逐年滾動檢討推動方式與期程。

內政部建築研究所所長王榮進提到，國家為推動淨零碳，建立「規畫設計階段低蘊含碳」、「建築能效標章制度」兩項制度，由公部門做起並帶動民間跟進。去年元旦起試辦建築能效標示制度，今年7月1日起，公有辦公、服務類建築率先實施；申請綠建築標章時，需一併申請建築能效評估，且能效等級至少達2級以上。

朱惕之補充，新北提供2050淨零路徑暨氣候行動白皮書的作為，例如第二行政中心先在建築上透過BIM達到碳中和，並規畫蓋好怎麼再降低碳排量，包含節能設施及綠建築標章等；另外也推動境內燃煤相關工業改天然氣、逐步汰換柴油公車改電動車、擴充綠美化環境等，逐步落實2050淨零碳願景。

新北市今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會。記者李成蔭／攝影
新北市今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會。記者李成蔭／攝影
新北市今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會。記者李成蔭／攝影
新北市今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會。記者李成蔭／攝影
新北市府提供新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書的作為，包含第二行政中心等重要建設在內的建築能效管理，以及新北市推動淨零的行動方案，預計2030年由公有建築率先達到碳中和，逐步落實國家2050淨零碳願景。圖／新北市工務局提供
新北市府提供新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書的作為，包含第二行政中心等重要建設在內的建築能效管理，以及新北市推動淨零的行動方案，預計2030年由公有建築率先達到碳中和，逐步落實國家2050淨零碳願景。圖／新北市工務局提供
新北市今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會。記者李成蔭／攝影
新北市今舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與教授蔡耀賢等近300名產官學界人士出席與會。記者李成蔭／攝影

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