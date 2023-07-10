供灌難！ 嘉南近3萬頃2期稻作休耕 王美花：民生用水無虞
曾文、烏山頭兩座水庫近來比起往年蓄水量嚴重不足，進入颱風旺季，但在無法預知未來降雨多寡的情況下，農委會日前公布嘉南灌區部分稻田2萬8774公頃需休耕。對此，經濟部長王美花表示，雖供灌水情不樂觀，但並不影響目前民生用水供應。
近來高溫炎熱，久未降雨，使得南部水庫再度出現蓄水量不足的情況，以曾文與烏山頭水庫為例，9日為止蓄水率合計僅18.92％，還不到2成，共計1億1000萬噸。
據了解，嘉南灌區需用水3億多噸，而日前已展開供灌的第1、2組灌溉面積約1萬3000公頃，估計將用掉8000萬噸水。農水署以曾文與烏山頭2水庫現有水量推估，年底進水量恐仍顯不足，因此，上周六宣布嘉南灌區3到6組全面停灌。
王美花今天受邀出席高雄新應材公司南科高雄園區二期工程動土儀式。媒體詢問國內用水供應情況，王美花表示，雖無法提供嘉南平原全區二期稻作灌溉水源，但對目前國內民生用水來說，暫無影響。
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