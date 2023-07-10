供灌難！ 嘉南近3萬頃2期稻作休耕 王美花：民生用水無虞

筆直路寬的馬路或山道，不時有改裝汽機車呼嘯而過，高速及刺耳噪音影響居民生活，更危及自身安全。屏東縣高樹鄉今年6月4日下午發生60多人聚眾違法競速，釀2死3傷悲劇。當天凌晨，另一群車友在高屏交界的萬大橋競速，雖未釀傷亡，仍引發議論，警方陸續傳喚10多人到案，朝公共危險罪送辦。 事實上，這種非法飆車早在數十年前就曾經盛行，經政府強力取締後一度銷聲逆跡，但近年因不少人瘋迷改裝車，歪風又起。一名改裝車友表示，他不贊同違法競速，但認為推廣合法場地降低賽事危險性才是根本之道。...

2023-07-10 15:00