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太陽好曬 豔陽下勞工遮陽裝備包滿身

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
這周天氣炎熱，民眾躲在室內吹冷氣，避太陽唯恐不及，但是露天工作的勞工沒有吹冷氣的權利，面對毒辣的陽光，反而全身遮陽裝備包滿滿，防止曬傷和工作傷害反而比遮陽重要。記者邱德祥／攝影
這周天氣炎熱，民眾躲在室內吹冷氣，避太陽唯恐不及，但是露天工作的勞工沒有吹冷氣的權利，面對毒辣的陽光，反而全身遮陽裝備包滿滿，防止曬傷和工作傷害反而比遮陽重要。記者邱德祥／攝影

這周天氣炎熱，民眾躲在室內吹冷氣，避太陽唯恐不及，但是露天工作的勞工沒有吹冷氣的權利，面對毒辣的陽光，反而全身遮陽裝備包滿滿，防止曬傷和工作傷害反而比遮陽重要。

中央氣象局預報員張承傳表示，今天太平洋高壓減弱，各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍擴展至近山區平地，山區、西半部平地有局部短暫陣雨，桃園以北、花東縱谷、苗栗以南近山區仍要留意局部36度以上高溫。明晚至周三，水氣增加，各地普遍高溫32度至35度，南部近山區平地36度，午後雷雨範圍更大，各地山區、西半部平地有機會降雨，台東、恆春半島持續有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。周二清晨至上午，中南部及澎湖有零星降雨。周四至周日，水氣更多，南方雲系帶來水氣，東半部、恆春半島局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

這周天氣炎熱，民眾躲在室內吹冷氣，避太陽唯恐不及，但是露天工作的勞工沒有吹冷氣的權利，面對毒辣的陽光，反而全身遮陽裝備包滿滿，防止曬傷和工作傷害反而比遮陽重要。記者邱德祥／攝影
這周天氣炎熱，民眾躲在室內吹冷氣，避太陽唯恐不及，但是露天工作的勞工沒有吹冷氣的權利，面對毒辣的陽光，反而全身遮陽裝備包滿滿，防止曬傷和工作傷害反而比遮陽重要。記者邱德祥／攝影

高溫 冷氣 恆春

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