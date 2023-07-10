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影／勞動部長許銘春帶隊前往淡江大橋工程聯合檢查

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
勞動部部長許銘春（中）、交通部次長陳彥伯（左三）今天共同帶隊前往淡江大橋工程進行聯合檢查， 慰問外籍勞工。記者邱德祥／攝影
勞動部部長許銘春（中）、交通部次長陳彥伯（左三）今天共同帶隊前往淡江大橋工程進行聯合檢查， 慰問外籍勞工。記者邱德祥／攝影

勞動部部長許銘春、交通部次長陳彥伯及技監張垂龍、職安署署長鄒子廉、公路總局局長陳文瑞等今天共同帶隊前往淡江大橋工程進行聯合檢查。此次檢查的目的不僅監督施工廠商遵守職業安全衛生法令，更希望藉此機會提升工程主辦機關的施工安全衛生查核能力，增強其對工安的責任意識，以確保在施工期間所有工作者的安全健康，使國家重大建設能夠安全順利地如期如質地完工，保障勞工的健康與安全，施工單位也在工地設置了適合休息的區域，並於該處張貼關於熱危害的宣導標語。此外，也適合調整勞工工作時間，避開最炎熱的時段，降低意外發生的機率。。

檢查前，西濱北工程處的詹處長率領各級主管及工程團隊成員進行了工程簡報，說明工程的執行現況。檢查後，勞動部長許銘春表示，勞檢有優點也有缺失，優點部份予以肯定，希望更加精進，缺點部份給予停工和罰鍰的處分，她強調處份不是目的，改善才是重點，呼籲工程主辦機關更加用心督導，事業單位確實做好安全衛生管理，確保勞工工作安全，也感謝勞工為國家建設所做的努力。

勞動部部長許銘春（前右二）、交通部次長陳彥伯（中）今天共同帶隊前往淡江大橋工程進行聯合檢查， 慰問外籍勞工。記者邱德祥／攝影
勞動部部長許銘春（前右二）、交通部次長陳彥伯（中）今天共同帶隊前往淡江大橋工程進行聯合檢查， 慰問外籍勞工。記者邱德祥／攝影
勞動部部長許銘春（左二）、交通部次長陳彥伯今天共同帶隊前往淡江大橋工程進行聯合檢查， 慰問外籍勞工。記者邱德祥／攝影
勞動部部長許銘春（左二）、交通部次長陳彥伯今天共同帶隊前往淡江大橋工程進行聯合檢查， 慰問外籍勞工。記者邱德祥／攝影

勞動部

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