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歷史同期新高 漢來美食第2季營收11.14億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

漢來美食公布6月營收3.67億元，單月營收續創同期新高，月減4%、年增92%；第2季營收11.14億元，季減14%、年增107%；累計上半年營收24.09億元，較去年同期15.74億元成長53%，單季及累計營收均刷新歷史同期。

漢來美食表示，第一、二季均交出亮眼的成績單後，除了籌備10月將在台北南港開幕的台北漢來飯店內的7家餐廳；也沒有停下既有品牌拓店的腳步，快速的開出新品牌「溜溜酸菜魚專賣店｣的第二家分店，更持續提供受消費者歡迎的好食材鞏固餐廳生意量，像是重新舉辦睽違3年多的美國牛肉節活動。

漢來美食指出，去年9月甫開出的新品牌「溜溜酸菜魚專賣店｣，上個月在大數據分析指標「網路溫度計」奪得全台最熱門酸菜魚第二名，並於7月7日挾著好評及高人氣，開出位在高雄夢時代購物中心B1美食街的第二家分店。自6月30日試營運以來營業額即不斷攀升，單日最高創下18萬營業額，成功搶攻夢時代以親子及年輕客層居多的客群。

漢來美食指出，溜溜主打的「招牌酸菜魚」酸、麻、香、辣極度開胃，吸滿酸爽湯頭的特選牛五花與肥瘦適中的豬五花則提供肉食主義者們更多的加料選擇，還有多道創意川味小食。為歡慶開幕也推出「頭號粉絲大募集」的優惠活動。緊接著更要準備9月份要開出集團的首家街邊店，展現新品牌一年開三店的氣勢。

美食 品牌 餐廳

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