300多人為吃到飽改名…你愛吃的鮭魚遭虐又污染大海？Netflix《海洋陰謀》曝養殖黑幕

過去，台灣有300多人因迴轉壽司名店「壽司郎」推出「鮭魚免費吃到飽」活動而跟風改名，掀起社會一陣「鮭魚之亂」，足見民眾對鮭魚的愛好。可隨著影音平台Netflix新上架的生態危機紀錄片《海洋陰謀》（Seaspiracy），揭露「海上圈養鮭魚」投放的抗生素，恐造成污染等問題，以及百萬隻鮭魚擠在水下養殖牢籠，遭魚蝨無情侵害，違反野生洄游天性的窘境，令各界不禁正視起動物遭迫害的議題，而且早於1960年，魚類就被證實能感知疼痛。究竟風靡全球的海鮮美饌「養殖鮭魚」暗藏哪些殘忍黑幕？魚類福祉如何改善？《城市學》帶你了解。

300多人改名「鮭魚」吃到飽！台灣人愛吃的鮭魚根本不是野生的

就跟陸上許多畜牧業相同，風靡全球的鮭魚具極高經濟價值，因此全球非常多養殖業者，會用海上箱網，圈養人工繁殖鮭魚的方式，定時向管線投入飼料，以獲取龐大的「鮭金」商機。

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若以台灣視角來看，據2020年海關進出口的數字統計，本土光進口「圈養鮭魚」的重量，就高達1萬8000噸，總價值約51.5億台幣，數字十分驚人。

又從另一方面來看，即使2020年世界遭疫情衝擊，全球最大鮭魚輸出國-挪威，鮭魚產量不僅仍高達110萬噸，出口額還創下歷史第2新高紀錄。

但隨著2023年，Netflix新上架的海洋危機紀錄片《海洋陰謀》（Seaspiracy）上線，內容血淋淋披露海上養殖鮭魚背後，以下3個不為人知的黑暗面，終於讓可怕的「鮭魚地獄」震撼全世界。

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1. 高密度養殖鮭魚無處可逃！鱗片、魚鰭遭海蝨寄生無情吞食

比起自由自在的野生鮭魚，圈養鮭魚很可能因魚群擠在一起，不停碰撞、摩擦，發生衝突也無處躲閃，導致鱗片、吻部、魚鰭都殘破不堪，出現傳染性貧血症、脊椎畸形等症狀，也更容易遭海蝨寄生。

如全球動物遊說福利組織Compassion in World Farming就調查發現，擁擠的鮭魚養殖場內，到處可見漂浮的死魚，而且如此惡劣的生存環境，簡直是疾病擴散的溫床。

更可怕的是，一旦鮭魚被海蝨纏上，身上的魚鱗、皮膚組織、表面黏液和血液，很快就會成為寄生蟲的糧食。

而當鮭魚的鱗片逐漸消失，除了肉體開始被侵蝕的疼痛外，傷口遭感染或免疫力下降的痛苦，也會讓牠們陷入死亡的深淵。

像是《海洋陰謀》在片段中，就直接捕捉到，鮭魚被寄生蟲活生生吞食到眼睛失明、肢體殘缺，根本體無完膚的恐怖畫面。

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2. 海上圈養鮭魚投化學藥劑、抗生素！海洋污染影響生態食物鏈

為解決上述鮭魚的噩夢，養殖業者只好在箱網內，投入大量具刺激性的化學藥品和抗生素，去除海蝨之際，也降低高密度飼養的疾病風險；或提高水溫，試著讓海蝨死亡。

但前者輸送化學藥劑的幫浦與容器，無疑讓鮭魚的海底牢籠變得更小、更緊迫；而後者的水溫，也早已超過鮭魚原來可適應的範圍，各自都變相帶給鮭魚莫大的痛苦。

與此同時，流入大海的抗生素和殺蟲劑，當然會導致周遭環境的污染，圈養鮭魚產生的許多有機廢棄物，也嚴重影響整個海底生態。

好比2023年4月，環保組織綠色和平（Greenpeace）就出面譴責，控訴智利鮭魚養殖業將汙水排入海洋，害逾5000噸的鮭魚死於優氧化。

3. 海底牢籠違反野生鮭魚洄游天性！百萬隻動物福祉慘遭漠視

不僅如此，每年供應台灣約10%鮭魚進口量的世界第3大大西洋鮭魚養殖出口國-蘇格蘭，2020年底也被農場動物保護團體Compassion in World Farming（CIWF）起底，直指當地5大養殖鮭魚公司旗下22個養殖場，一口氣在海底圈養上百萬隻鮭魚，完全剝奪牠們的洄游天性。

由於鮭魚的洄游習性一直是動物界神秘謎團，有研究認為，鮭魚是記得出生地的特殊氣味，或受太陽和地球磁場的引導，才總是能找到「原點」。

可無論真相為何，鮭魚的生理構造，明顯都對於感應環境、判斷方位相當敏感，甚至還能即時躲避電擊。因此，讓牠們漫無目的地的在箱網內打轉多年，對身心靈而言都屬於一種殘害，剝奪長途遷徙的魚類本能。

人工養殖的不健康鮭魚全被人類吃下肚！食物鏈安全岌岌可危

換言之，海上圈養鮭魚帶來的3大隱憂，致使蘇格蘭當地超過25%的魚群，在被屠宰前就先受苦而死，造成極大的食物浪費，也徹底忽視了動物福利。

而且多到數不清的死魚，還被蘇格蘭養殖業者直接丟棄在開放式的桶中，放任野鳥及其他野生動物接觸覓食，同樣可能危害到其他生態鏈安全。

陸上養殖鮭魚更人道愛地球！鮭金商機兼海洋保育共創食物永續

還好如今，這樣的傳統鮭魚養殖方法可望逐步邁向終點。因為國際公司Atlantic Sapphire10年來致力發展「陸上鮭魚養殖場」，並於2022年大手筆砸下近40億美元（約台幣1120億），在美國佛羅里達州建造世界最大的陸地鮭魚養殖場Bluehouse。

而陸地鮭魚養殖場最大的特色，就是運用循環水養殖系統（Recirculating Aquaculture System, RAS），有效控制水體的溫度、鹽度、pH酸鹼值、氧氣含量等，並有效排除二氧化碳與過濾廢物，確保鮭魚不受寄生蟲與疾病侵害，同時降低海洋污染的可能。

Atlantic Sapphire執行長Johan Andreassen：「10年前沒人相信陸上養殖鮭魚，在財務上可行；如今Atlantic Sapphire終於證明這方式有效，所以現在的問題是，這產業市場會出現多少競爭、發展出多大的規模。」

為證明陸地養殖鮭魚終將成為海洋產業的趨勢，Atlantic Sapphire執行長Johan Andreassen也將目光放在更遠的未來，預計2031年前，在約650,000平方公尺的土地上，設置總面積達約372,000平方公尺的魚缸，讓陸地養殖鮭魚滿足全美鮭魚年消費量的41%。

也因為有Atlantic Sapphire這位先鋒，世界最大鮭魚生產商之一的挪威公司Grieg Seafood，亦與Årdal Aqua展開合資，計劃在當地建造5000噸年產量的陸地養殖場。

又同樣來自挪威的Salmon Evolution公司，2023年也與與韓國最大海產公司東遠產業株式會社（Dongwon Industries）聯手，打算將「鮭魚版圖」拓展至南韓。

同時，一向嚴格控管鮭魚卵品質的水產養殖基因大廠Benchmark Genetics，現在也把高達10%的鮭魚卵賣給陸地養殖業，以提高「陸上圈養鮭魚」的產量與品質。

各界都透過一己之力，希望為鮭魚謀福祉，不再因人類口舌之慾而遭荼毒，即使是以人工方式繁殖，也能同時保有身心靈健康，達到地球「食物永續」的真正意義。

（本文出自2023.07.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）