TPASS達700萬使用人次 北部最捧場占8成中南部僅2成
三大生活圈TPASS上路第10天，交通部公路總局指出，有約700萬人次使用月票搭乘各類公共運具。觀察數據發現，北中南三區域，基北北桃使用搭乘捷運320.5萬人次、公車240.4萬人次，占整體使用人次約8成，中彰投苗、南高屏生活圈合計僅占約2成。
公路總局指出，累計至昨日，有47.1萬人次加值購買，包含基北北桃生活圈33.5萬人次、中彰投苗生活圈2.3萬人次、南高屏生活圈11.3萬人次。
使用月票搭乘公共運輸，累計至昨日，有約700萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵59.4萬人次。
捷運(含輕軌)343.4萬人次，包括基北北桃生活圈320.5萬人次、中彰投苗生活圈5.3萬人次、南高屏生活圈17.6萬人次。
公車（含市區公車及公路客運）264.8萬人次，包括基北北桃生活圈240.4萬人次、中彰投苗生活圈18.3萬人次、南高屏生活圈6萬人次。
其他運具（含公共自行車及渡輪）32萬人次，基北北桃生活圈25.4萬人次、中彰投苗生活圈1.8萬人次、南高屏生活圈4.8萬人次。
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