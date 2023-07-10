六福村明天2年1次的評鑑 民團籲開放列席監督

新竹縣動物保護防疫所將於明天前往六福村進行兩年一次的評鑑，並發表聲明將邀請民間團體為評鑑委，對此，台灣動物保護行政監督聯盟、鳥語獸躍與台灣動物平權促進會今天聯合指出，動保團體對此給予肯定，但提醒動保所所邀請的民間團體代表，應避免為共同利益團體，且應具備野生動物以及動物福利專業。

動保團體今天發表聯合聲明表示，新竹縣動保所對外指出，這次評鑑會以公平公正精神，並藉由這次評鑑，督促六福村加強飼養管理及動物福祉保障。動保團體呼籲在明天評鑑時，開放動保團體列席監督，確保動保團體所列舉諸多缺失能被發現，同時公布邀請專家學者團體的名單。

動保團體說，六福村的動物福利問題，園區內的許多動物面對的問題不單僅是豐富化設施不足，基本的生存甚至面臨威脅、也沒辦法展現自然習性，呼籲「動物正在受苦，請勇於面對。」除了70種動物的展示區，其後場、醫療情形、動物去向、繁殖計畫、動物表演以及付費互動體驗等都應逐一進行會勘，嚴格落實評鑑。