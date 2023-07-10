免花錢出國也能「很日本」！全台3大「超日系」約會祕密景點大公開

image source:大魯閣湳雅廣場

暑假開始了，想好要去哪裡玩了嗎？根據觀光局最新統計，今年累計至四月份，出國已達291萬5884人次，大家最愛去的國家就是日本，高達109萬6056人次，逾總出國人次的三分之一。若擔心預算不夠，或是時間不夠充裕、無法請長假，其實在台灣就能體驗偽出國！

鄰近雙北地區的宜蘭、桃園、新竹，各有日式文化的主題空間，其中位於新竹大魯閣湳雅廣場，有一座全台最大的日式岩盤浴空間「福湯岩盤浴」；桃園龍潭有全台唯一日式江戶時代風的觀光工廠⋯⋯想要逃離城市來一場浪漫、舒壓的日式約會嗎？《網路溫度計》幫你整理全台適合約會又充滿日系氛圍的「3大偽日本景點」，一起來看！

★新竹大魯閣湳雅廣場

地點：新竹市北區大雅路88號（官網）

假期想放鬆身心，又不想跑太遠出國門，位於新竹的大魯閣湳雅廣場有全國唯一的「福湯岩盤浴」，風格設計主打道地日式，踏入空間迎面撲來滿滿日式風情，彷彿置身日本街道。岩盤浴又稱乾式浴湯，與泡溫泉功能相同，但不用泡在泉水裡，就能感受暢快爆汗效果。「福湯岩盤浴」共有赤塩、墨夜、鳳綠3種岩盤浴、1間潤竹芬蘭浴，與1間映雪冷卻房，與一般SPA按摩不同，每間浴房都是不一樣的舒壓方式，寬廣的空間也非常適合情侶、好姐妹相約朝聖。

image source:大魯閣湳雅廣場

image source:大魯閣湳雅廣場

號稱最美書店的「TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋」也能在新竹湳雅廣場逛到了！湳雅廣場的蔦屋書店有獨特的開放式階梯座位、挑空14米環景書牆，明亮的環境與格局，讓人感受到日本文藝美學。

日本YouTuber「掛村VIDEO」親自走訪湳雅廣場，推薦大家來體驗非日常生活，他還用空拍機展示室內空景，網友紛紛表示被燒到，「空拍機在室內拍攝的手法超酷！非常有意思」、「真的很厲害沒想到新竹有這樣的地方，下次休假排去玩一玩。」

image source:翻攝YouTube/掛村VIDEO

image source:大魯閣湳雅廣場

熟悉的日本熱門品牌在新竹大魯閣湳雅廣場隨處可見，眾多日系美食「涮乃葉、ONE&ONE燒肉、銀座杏子豬排、丸亀製麵、MR.咖哩、御前上茶、WIRED CHAYA茶屋、YAMAZAKI」，日系零售及藥妝品牌「UNIQLO、NITORI宜得利、ABC-MART、OWNDAYS、日藥本舖」等，不用擔心無處可逛，美食也是應有盡有。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，發現近一年關於「大魯閣湳雅廣場」的網路熱門關鍵字，包含有「日式、日本、景點、約會、浪漫、情侶、親子、氛圍」等，顯示「大魯閣湳雅廣場」以日本文化、日系風情主題特別受到關注，有著適合情侶約會、家人逛街等多樣性備受網友熱議。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

★桃園手信霧隱城

地點：桃園市龍潭區民豐一街99號（官網）

別再說桃園很無聊了！在桃園龍潭有一處最新景點「手信霧隱城觀光工廠」，以日本鎌倉神話故事為主題，包括鳥居、天守閣、天狗仙人，門票只要200元能夠全額折抵消費，放假想感受日式氛圍，桃園手信霧隱城絕對值得一去。

走進迎賓城門，映入眼簾便是一個巨大的戴著武士頭盔的日本武將兜，中間臉譜不斷變化，十分吸睛！緊接著到天守閣，有360度環型劇場播放手信霧隱城的故事；千本鳥居是仿照京都伏見稻荷大社，場景就像縮小版的京都伏見稻荷大社千本鳥居，以及卡哇伊的貓咪電車、仿日本商店街「花見小路」，通通非常可愛超級適合拍照打卡。

image source:FB/手信霧隱城

image source:FB/手信霧隱城

最有趣的是，手信霧隱城直接替遊客規劃三種遊程攻略，分別是「忍者路線、網美路線、親子同樂路線」，參考官網就能輕鬆get！觀光工廠內還有許多DIY活動可以體驗，像是忍者手習所，可以自製菓子，不論是當成伴手禮或者自留都是獨一無二的紀念。另外，網友推薦手信霧隱城必買伴手禮，例如黑羽燒和菓子，被讚賞媲美東京芭娜娜，還有滴滴噠心蛋捲、有餡の捲禮盒、土城桐花綠豆糕等，整天體驗下來，桃園手信霧隱城真的可說是好玩好拍又好買！

image source:FB/手信霧隱城

★宜蘭大溪車站

地點：宜蘭縣頭城鎮

《DailyView網路溫度計》曾調查過「台人最愛去的日本城市Top 10」，榮登第四名的縣市「神奈川縣」，境內的鎌倉有著一大片瑰麗海岸線和夢幻沙灘，最知名景點便是《灌籃高手》中的「鎌倉高校前站」，許多人慕名而至，只為拍下一張平交道上的美照。

現在這個打卡景點其實不用跑到日本就能體驗，宜蘭大溪火車站有個相似度極高、不輸日本鎌倉高校平交道。這個新秘境在大里車站與龜山車站中間，平常鮮少人經過，好天氣時眺望廣闊的太平洋與龜山島，波光粼粼的海與天際連成一線的優美風景十分療癒人心。









一下火車，在大溪站月台就能欣賞蔚藍太平洋海景，少了吵雜的人聲，多了動聽的浪花拍岸，只在候車區感受寧靜時光流轉就讓人著迷。轉頭看向大溪車站周遭，平交道鑲嵌著宜蘭巷弄街景，彷彿一秒置身日本古都。許多新人也會選擇到此處拍婚紗照，宜蘭大溪車站距離雙北不遠，喜愛浪漫日式輕旅行的人一定要來走訪看看！









分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年6月20日至2023年6月21日。

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