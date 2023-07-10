精神疾病長期受汙名化 國衛院推「工藤心醫」衛教影片

現代人生活壓力大，特別是青壯年族群工作、家庭、人際關係等多重因素影響，心理健康在忙碌的生活中遭到忽略。國衛院神經及精神醫學研究中心推出衛教影片、繪本，希望透過正確的心衛知識，幫助民眾更加了解精神疾病。

國衛院神經及精神醫學研究中心助研究員級主治醫師林彥鋒表示，近年來政府、醫療與心理學界，雖已積極增加心理健康的宣導，但民眾對於成癮防治與精神健康之科學認知仍相對較少。世界衛生組織（WHO）預估2030年憂鬱症將成為全球性疾病負擔第一位疾病，台灣青少年自殺率也逐漸上升中，精神健康議題亟需關注。

林彥鋒說，精神疾病是近年受關注的議題，但目前精神醫學、心理健康的資訊內容較少，且大多缺乏結構性，無法廣為民眾所知。目前影音平台上的創作者，多從個人經驗分享，較少專家科學說明的角度，容易產生誤導或說明不足之處。

林彥鋒指出，許多青少年憂鬱症患者因為對於精神疾病認知不足，無法及時就醫，同時，民眾對精神疾病的不諒解與污名化也成為目前社會討論心理精神議題時的困境，造成醫療照護延誤介入，也讓患者容易陷入孤立無援的惡性循環。

國衛院神經及精神醫學研究中心與泛科知識股份有限公司、北市聯醫醫師林群合作，製作精神醫學、心理學、心智與腦神經科學相關的14支科普影片及2項刊物，期望增進民眾對於精神疾病與成癮問題的瞭解，並認識相關的科學與科技進展。

國衛院推出「工藤心醫的心靈偵探事務所」，希望使民眾了解精神醫學與其相關疾病之科普知識，增進國人對精神與身心健康的重視，促進國民心理健康，並介紹相關數位醫療與精準醫療和預防的最新進展；共製作14集正片、14支精華短片、2本繪本，預計8月上旬開始播放，介紹常見精神疾病診斷與治療的概念，以及相關的研究進展與科技應用。