快訊

李玟老公想找律師「推翻遺囑爭遺產」 二姊Nancy回應了

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「荷包大進帳」

他肌肉疼痛竟差點要洗腎！醫師曝3大警訊 當心是橫紋肌溶解症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東縣金崙38.0度高溫 各地炎熱慎防熱傷害

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局持續發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱。記者余承翰／攝影
中央氣象局持續發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱。記者余承翰／攝影

各地天氣高溫炎熱，台東縣金崙上午11時已38.0度高溫，其次為台東縣長濱37.1度、台南市北寮36.6度。

中央氣象局發布高溫資訊（橙色），今天白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹縣、台中市、雲林縣為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：台東縣。

高溫橙色36燈號：台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣。

高溫黃色燈號：基隆市、新竹縣、台中市、雲林縣。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今晚至明天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，明晨至上午中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今天各地高溫炎熱，桃園以北、苗栗、台中、雲林、南高屏及花東共12縣市注意36度以上高溫。圖／氣象局提供
今天各地高溫炎熱，桃園以北、苗栗、台中、雲林、南高屏及花東共12縣市注意36度以上高溫。圖／氣象局提供
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今晚至明天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，明晨至上午中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。圖／氣象局提供
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今晚至明天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，明晨至上午中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。圖／氣象局提供

高溫

延伸閱讀

6時11分花蓮規模5.2地震 居民：地牛的怒吼超明顯、被搖醒了

一張圖看天氣！「火烤蕃薯」稍緩 這日起午後雷雨下到周末

太熱了！台北市高溫「亮紅燈」 恐飆38度極端高溫

晴朗炎熱 花蓮玉里38.3度 氣象局持續發布高溫資訊

相關新聞

日本掀起「終活運動」！實踐最後的斷捨離 人生閉幕前該做的10件事

人生的最後一哩路你打算怎麼走？少子化與人口老化嚴重的日本，近年來掀起一股「終活運動」，不只為了邁向終點，更是為了活在當下。究竟終活是什麼？又該如何準備人生閉幕大典呢？

學界示警花蓮外海恐有規模8以上地震？氣象局回應了

媒體報導，中央氣象局前地震中心主任郭鎧紋指出，1920年花蓮外海曾發生規模8.0地震，相當500顆原子彈爆炸釋放能量，代...

直擊！出國搶辦護照 南部辦事處塞爆滑手機也等到翻白眼

暑假國人搶出國，出國得攜帶護照，讓外交部各地申辦護照的辦事處塞爆，記者直擊民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，申辦護照叫號等...

好市多三度驗出致癌物 消基會：賠償金不得低於2萬元

食藥署7日公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」。消基會今天發出新聞稿指出，好市多除回收致...

高溫略降仍炎熱 午後雷雨漸增 專家指周末有機會輕颱生成

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，本周隨著風向逐漸轉變，酷熱逼人的暑氣可望略微減弱，但...

​地表10萬年最熱 彭啟明：8月底前應該會創新高溫紀錄

全球暖化，加上今年聖嬰現象等因素，全球屢創高溫。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，上周出現很...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦