台東縣金崙38.0度高溫 各地炎熱慎防熱傷害

各地天氣高溫炎熱，台東縣金崙上午11時已38.0度高溫，其次為台東縣長濱37.1度、台南市北寮36.6度。

中央氣象局發布高溫資訊（橙色），今天白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹縣、台中市、雲林縣為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：台東縣。

高溫橙色36燈號：台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣。

高溫黃色燈號：基隆市、新竹縣、台中市、雲林縣。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今晚至明天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，明晨至上午中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。