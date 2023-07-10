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學界示警花蓮外海恐有規模8以上地震？氣象局回應了

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
學界預測花蓮外海恐有規模8以上地震，氣象局地震測報中心副表示，尊重外界說法，但不予評論。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
學界預測花蓮外海恐有規模8以上地震，氣象局地震測報中心副表示，尊重外界說法，但不予評論。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

媒體報導，中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，1920年花蓮外海曾發生規模8.0地震，相當500顆原子彈爆炸釋放能量，代表該處存在發生8.0強震地質條件，故未來會再發生8.0強震是「不用懷疑」，但何時會發生，現在科技無法預測。中央氣象局地震測報中心副主任吳健富表示，尊重外界說法，氣象局不予評論。

媒體報導，今年3月中旬，中央大學、中研院、氣象局、台大、成大等單位學者專家，赴日參加在日本舉行的「台日合作琉球隱沒帶地震危害分析研究啟動會議」。會中台日學者專家一致認同，花蓮外海隱沒帶未來很高機率發生規模8.0強震。

吳健富表示，尊重學界說法與其言論自由，氣象局不予評論，但仍會側重觀測與預警研發。他強調，目前地震前兆與其預測技術，尚無到完善作業化的階段，且其可信度相對低。

氣象局 地震 強震

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