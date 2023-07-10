​地表10萬年最熱 彭啟明：8月底前應該會創新高溫紀錄

全球暖化，加上今年聖嬰現象等因素，全球屢創高溫。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，上周出現很大新聞，就是7月4日美國國慶出現「​地表10萬年來首見最高溫」的消息。從天文氣候的角度，未來幾周愈來愈熱，到8月底前應該都會創下新高溫紀錄。

「​地表10萬年來首見最高溫」的算法是如何？尤其是哪些站？彭啟明說，或是早晚的溫度是平均、還是選取最高溫。畢竟地球上，一個地方是白天，另外一個是夜晚，怎麼去算這溫度，很有技巧性。全球應該至少會拿出WMO（世界氣象組織）的標準氣象站。

他表示，如果更細更多的站納入，例如台灣的溫度算法上，要用標準的氣象站，或是把現在所有的氣象站都放入，愈來愈密的氣象站，可能設置在非傳統大氣代表意義，可能代表局部微氣候，這樣算起來一定平均溫度會愈來愈高。

「不過這是技術問題，我覺得這個新聞是氣象單位的公關部門發出來的」，彭啟明表示，因為從天文氣候的角度，未來幾周鐵定會愈來愈熱，到8月底前，應該都會創下新高溫紀錄。

台灣近期也天氣酷熱，彭啟明昨天說，會有這樣的熱，絕對不是單一因素，是各項要素累積起來。包括夏天的熱、太平洋高壓顯著西伸盤據、乾熱的西南風、熱島效應、發展中的聖嬰、全球暖化。