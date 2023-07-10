日本掀起「終活運動」！實踐最後的斷捨離 人生閉幕前該做的10件事

人生的最後一哩路你打算怎麼走？少子化與人口老化嚴重的日本，近年來掀起一股「終活運動」，不只為了邁向終點，更是為了活在當下。究竟終活是什麼？又該如何準備人生閉幕大典呢？

根據《NHK》報導，2022年日本共計有156萬人死亡，是有史以來最高的數字，預計在2040年達到167萬人，這代表「高死亡社會」是日本的現在進行式。與此同時，也讓火葬場以及安置遺體的停屍間，出現供不應求的現象。因此，日本高齡文化研究所理事長小谷綠 (小谷みどり) 也出面呼籲：「在你還健康的時候，就應該積極展開終活。」

以「終活」實踐人生最後的斷捨離

終活一詞最早出現於2009年日本的《週刊朝日》，是「臨終活動」的簡稱，意思是對於到達生命終點所做的準備活動，例如安排葬禮或預立遺囑等等，不讓自己的後事造成家人的困擾。

日本女性雜誌《ハルメク》在今年4月曾針對50至79歲，共2,000名民眾做了終活調查。數據顯示日本人對於終活有普遍認知，有76.8％的人認為終活是必要的，更有39.2%的人已經開始終活。而其中，擁有終活意識與行動的，都以女性占較高比例。

2023年終活實施情況調查。深綠色：正在進行終活、淺綠色：預定進行終活、灰色：不必進行終活。取自ハルメク

那麼，已經完成終活的民眾中，他們都做了哪些事情呢？

其中以27.7％「準備好墓地」為最高，23.9％「加入或更新保險」為次之，再來依序是整理家中物品、銀行帳戶、服飾配件等等。

值得一提的是，盤整身外之物外，許多人也會在終活時整頓自己的人際關係，例如與一直想見的人見面、斷絕不想交流的人，或是重整異性關係。當擺脫了不必要的社交，只和真正想來往的人相處，壓力自然就會減少。

2023年已經完成的終活事項調查。綠色：2021年數據、黃色：2023年數據。由上而下依序是準備好墓地、加入或更新保險、整理家中物品或家具、整理銀行帳號與金融商品、整理服飾。取自ハルメク

盤點終活10件事，臨終筆記不可少

終活沒有一定的實施年齡，任何年紀的人都可以進行終活。在日本，許多人會在人生的轉折點開始進行終活，例如達到退休年齡、孩子開始自力更生後，或是當孩子結婚時。雖然沒有固定的終活年齡，但專家建議最好是在健康有體力，頭腦還清晰時一點一點執行，最後完成所有準備工作。

預先寫下臨終筆記和醫療聲明，讓自己按照想要的方式離開。 示意圖／ingimage

終活事項中，最重要卻經常被忽略的，就是寫下「臨終筆記」。臨終筆記有別於遺囑，是非正式的小筆記，可以記錄自己的興趣與學經歷、手機與社群密碼、所有財產資訊、葬禮安排方式，以及與親友告別的話語等等。風格和內容沒有任何限制，可以自由書寫，作為留給家屬辦理後事參考的依據，也能夠作為最後的紀念。

另外，也記得要預立醫療聲明，例如緊急時刻是否要做心肺復甦、是否使用人工呼吸器、抗生素或鼻胃管等等，將這些意願用紙本寫下，必要時刻家屬就可以出具，表達你的願望。

終活要做10件事：

1. 留下臨終筆記：每年定期更新一次，務必妥善保管。 2. 預立醫療聲明：可以和家人與家庭醫生討論，寫下具體延長生命的措施。 3. 寫遺囑：遺囑一定要用手寫，並且留下親筆簽名。 4. 整理物品：丟掉或轉賣一年內未使用的衣物、飾品與收藏等等。 5. 安排葬禮與墓地：向殯儀館諮詢報價，並向家人表達希望安葬的地點。 6. 更新保險：檢視保險是否符合目前情況，並確定喪葬保險補助內容。 7. 列財產清單：整理房屋及土地契約、股票等相關文件，並留下帳戶密碼。 8. 列親友清單：讓想要他們收到死亡通知的親友可以收到訃聞。 9. 規劃現金運用：掌握未來每個月的預計支出，盤點手頭的現金如何運用。 10.找到最終目標：列出最後想做的事或想去的地方，竭盡所能地去實踐。

終活的意義不在告別，而是活在當下

許多人會認為終活是一項悲傷的活動，然而21世紀已經是人類的「百歲時代」，面對生命的延長賽不僅要活得久，更要活得高品質。終活除了可以事先安排自己的後事，減輕家人負擔以外，還有以下幾個優點。

首先，能夠緩解死亡的焦慮，許多實際進行過終活的人表示，當你在整理過往人生的過程當中，對於死亡的不安會逐漸減低。此外，終活也能夠避免死後財產繼承的問題，進而減少家庭成員未來不必要的紛爭。

最後，終活能夠讓你充實老後生活，當你把生命的終點看做一個目標時，就可以為「最後一哩路」制定計畫，讓有限的生命變得更加充實，不枉此生。

（本文出自2023.07.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）