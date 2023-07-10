好市多三度驗出致癌物 消基會:賠償金不得低於2萬元

食藥署7日公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」。消基會今天發出新聞稿指出，好市多除回收致癌乾酪，更應提出合理賠償外，且應迅速建立大型品管檢驗室，為銷售食品嚴格把關。消基會也再度重申，將與消費者站在一起，在好市多公司未能對消費者提出合理賠償的情況下，再度為消費者提起團體訴訟。

消基會指出，本次好市多乾酪被驗岀含有致癌物質，較之前冷凍藍莓、草莓事件，對於消費者身體健康安全的危害更甚，消基會認為好市多公司對已食入該食品之消費者，應負損害的賠償金額，加上懲罰性賠償金不得低於新台幣2萬元。

食藥署7日公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，致癌乾酪目前有757.2公斤流入市面。好市多目前已下架問題產品，並啟動自願性召回，通知1300名會員辦理退貨。高雄市衛生局將依食安法開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。

好市多9日表示，凡於2023年5月24日至7月1日購買此商品「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 （油漬乾酪）」的會員，可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業；若會員尚留有商品也可一併帶至賣場辦理，統計共有1300名會員購買這項受影響商品。

針對好市多公司短期內連續發生3起召回事件（冷凍藍莓、草莓，以及這次的油漬乾酪），消基會認為，好市多公司辜負廣大消費者的支持，沒有在商品的品質上盡其把關嚴控之責，以致連續性發生危害消費者健康事件，實在應嚴厲譴責。

事故發生後，好市多雖迅速回收產品，但是為時已晚，諸多產品已被消費者食用入肚，而產生身體健康上危害之虞。就此，好市多公司的回應僅是要求消費者必須「憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」，一點兒也看不出發生事故後的誠摯歉意與賠償誠意及擔起其應負的責任。

因此，消基會呼籲，好市多公司拿出企業良心，重新檢討及提出合理賠償方案，負起該有的法律責任。

由於好市多公司食安事件頻頻發生，而每次事故的發生，總是對於消費者身體健康構成重大威脅及實質損害。消基會要求，好市多公司應即時亡羊補牢，迅速建立大型實驗室，對於食用商品，在出售前應做大規模的抽樣檢驗，並在安全無虞之下，再放行出售，避免食安事件再度發生。

消基會日前業經行政院委派將就前次好市多公司銷售的冷凍藍莓感染A肝病毒事件，為消費者提起團訟。本次好市多公司再度發生銷售的乾酪中含有致癌物質，消基會也再度重申將與消費者站在一起，在好市多公司未能對消費者提出合理賠償的情況下，再度為消費者提起團體訴訟。