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花蓮清晨2震 氣象局：地震好發區 上次規模5以上在2021年

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局地震測報中心課長邱俊達。圖／取自UDN video
中央氣象局地震測報中心課長邱俊達。圖／取自UDN video

花蓮縣秀林鄉今天凌晨至早上發生2起地震，其中6時11分發生規模5.2地震，最大震度花蓮縣、南投縣、台中市4級。中央氣象局地震測報中心表示，與2018年花蓮地震位置相同、機制類似，目前判斷就是「背景活動範圍」，因本身是好發區域，不特別看餘震持續多久，最近一次規模5以上地震在2021年。

中央氣象局地震測報中心課長邱俊達指出，今天花蓮地震因在陸地上發生，影響區域廣泛，除了主要地區花蓮附近，中南部以北也都有1級以上震度。

他表示，地震成因是菲律賓海板塊隱沒歐亞大陸板塊，兩個板塊相互碰撞、擠壓所致。

至於後續是否有餘震發生，邱俊達說，花蓮附近地區常發生地震，目前判斷就是「背景活動範圍」，因本身就是好發區域，不特別看餘震會持續多久，請民眾隨時注意地震活動。

他說，今天花蓮發生的地震與2018年花蓮地震，位置一樣、機制類似；但他強調，此處就是地震好發區域，每隔一陣子就會發生，相對大規模的也不少見，規模5.0以上地震最近一次是2021年，規模5以上每隔1、2年就會有，甚至大概半年、幾個月就有一次。

邱俊達說，今年至今，還未有規模6地震以上發生，規模5以上累計差不多10起，和每年平均值差不多。

昨日蘭嶼也發生10餘起地震，兩者是否有關，他說，兩個地震距離很遠，且蘭嶼地震歐亞板塊隱沒菲律賓海板塊，剛好相反，判斷沒有直接關聯。

地震 花蓮 板塊

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