TPASS問題紛陳 政策還須再進化

【台灣醒報記者簡嘉佑、陳奕劭台北報導】

TPASS倉促上路一周，已浮現各式問題，如捷運專用通道刷卡異常、公車班次不足，而TPASS又未涵蓋新竹地區等！如今，TPASS是提升民眾搭乘大眾運輸意願，但卻有不少亂象亟待解決，政府不僅需要滾動式檢討政策，更應正視大眾運輸系統缺工、票價過低等原有的交通問題。

政策上路亂象多

TPASS上路確能減輕通勤族負擔，有網友說，相較他過去從中壢往返新店通勤，費用省了高達6700元；一名來自基隆的網友也說，新月票讓他每月省下上千元；一名屏東往返高雄的乘客表示，她通勤1個月省下1000多元。

雖然通勤月票政策有效，但是上路過程亂象不斷，如因多卡整合系統效應未完整，導致不少民眾出台鐵站閘門遇見月票未啟用、不正常扣款等問題，甚至有工程師凌晨一點還在加班解決。基層人員更身心疲憊。

另外，民眾持TPASS月票需在台鐵、機捷、中捷走專用通道，不少民眾因此在走道前大排長龍，拖延不少時間。台鐵產業工會理事長王傑就曾發文痛批，為解決乘客刷卡異常問題，基層員工直到深夜，都還在努力回報、解決問題；他甚至直接點名交通部長王國材、台鐵局長杜微，才是該負責任的人。

省錢，多花時間

雖然TPASS月票能降低通勤成本，但對分秒必爭的上班族而言，雖然錢省下來了，但是花了更多時間在通勤路上，甚至因此遲到，反而本末倒置。如桃園市公車仍持續脫班，包括蘆竹、八德通勤族都反映「公車更難搭了」。市府交通局坦言，主因還是駕駛人力不足，導致公車班次不穩定。

大多數上班族選擇私有載具通勤，是因為它較大眾運輸更便利，省下更多時間。但是受限公車、客運駕駛缺乏，班次也未明顯增加，恐讓不少失望的通勤族搭回私人載具。若公共運輸系統沒有變得更便利，恐難轉移機車、汽車族改乘大眾運輸工具，導致TPASS月票補貼民眾荷包，卻未對提升民眾使用大眾運輸意願帶來明顯效果。

先解決根本問題

對此，國民黨台北市議員李明賢指出，許多民眾對1200月票無感的原因，不在於經濟上的誘因，而是轉乘仍然不夠便利，像桃園民眾如果要到內科上班，還要經過機場捷運、板南線和文湖線，還不如直接開車快得多，因此必須解決轉乘問題，減少一人汽車。

台灣新故鄉智庫協會研究員嚴俊昇也於媒體投書表示，台灣目前面對許多嚴重的公共運輸問題，包括票價過低，不敷成本，國道客運減班與部分路線停駛；加上司機福利不佳，缺工嚴重，以及台鐵近30年沒處理的票價調漲方案等。上述這些根本性問題不處理，多數民眾日後必然會面對無車可搭的窘境。





製表：簡嘉佑、陳奕劭

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