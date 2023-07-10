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「鄭明典紀念郵票」粉絲問何時賣 他7月16日起周休7日

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局長鄭明典將退休。本報資料照片
中央氣象局長鄭明典將退休。本報資料照片

中央氣象局鄭明典即將退休，他今天PO出特製的紀念郵票禮物，直呼意外，他表示，「喜歡那行字，112/7/16 起 週休7日，感謝中華郵政的朋友們」。

粉絲直呼想要鄭明典紀念郵票，網友表示，「這套票有在賣嗎」、「郵局何時開賣？要多買一些珍藏，託署長福氣，能快速增值」、「想到局慶大家對拿到CWB紀念郵票的歡呼，如果有這组可能更轟動」、「恭喜名列風雲人物，功績永垂不朽」、「人生最美的風景，都寫在上面了，恭喜榮退」。

鄭明典的臉書近19萬人追蹤，他日前接受本報專訪時說，退休後仍會寫臉書，不談「天氣預報」，避免給後進困擾與壓力，仍可能分享天氣。他的初衷就是分享所愛的氣象資訊。

氣象局將升格氣象署，鄭明典說，當前氣象局業務幾乎都涉跨域，隨著預報能力進步到一定程度，氣象資訊更全面精確，已不僅只是告知民眾出門是否帶傘，面臨氣候變遷，不能單打獨鬥，要跨域整合環境、水資源、農業、公共衛生等，防災應用要更寬廣，創造資訊更大價值。

中央氣象局長鄭明典即將退休，他今天分享收到的紀念郵票禮物。圖／取自鄭明典臉書
中央氣象局長鄭明典即將退休，他今天分享收到的紀念郵票禮物。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典 氣象局

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