高溫略降仍炎熱 午後雷雨漸增 專家指周末有機會輕颱生成

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，本周隨著風向逐漸轉變，酷熱逼人的暑氣可望略微減弱，但溫度還是相當炎熱。降雨部分則有增多的趨勢，主要還是反應在午後山區發展的熱對流將逐漸增多，同時也會往平地擴展，天氣會變得相對不穩定一些。

他說，7月上旬比較平靜的熱帶洋面也會開始活躍起來，南海到菲律賓一帶海域將逐漸有熱帶擾動醞釀的趨勢，接近周末的時候會比較明顯，也是值得注意的地方。

吳聖宇表示，預估今明兩天台灣東南方有東風波動靠近，並且經過台灣以南，水氣增多，大氣狀態變得有些不穩定。

今天山區發展的午後雷雨就會比前兩天周末要增多，他表示，平地也會開始受到影響，由於風向偏南的關係，比較容易受熱對流影響的地方包括台北盆地、宜蘭以及花東縱谷一帶，西半部平地受影響的程度相對較小。到山區活動要留意午後的天氣變化。

明天東風波動對台灣天氣的影響最大，午後雷雨的發展將會變得更明顯，吳聖宇說，除了山區之外，平地受影響的範圍也會更廣，西半部平地也都有可能出現午後雷雨，並且有局部較大雨勢出現的機會，午後外出時要更加注意天氣的情況。

吳聖宇說，周三、周四隨著菲律賓附近低壓系統逐漸向西往南海方向發展，台灣位於低壓環流的北側，配合太平洋高壓外圍的氣流，整個大環境風向會由偏南風逐漸轉為東南風，西半部山區的午後雷雨發展還是會比較明顯，同時有機會往西半部平地擴展。

吳聖宇說，到了周五至周末低壓在南海海域逐漸加強，跟太平洋高壓之間的氣壓梯度愈來愈明顯，台灣附近的東南風會更顯著。風速增強，帶來的水氣也變多，花東地區、恆春半島一帶將陸續有迎風面的短暫陣雨出現，西半部地區的午後雷雨狀況也會持續發生。

沿岸的風浪將增大，他表示，尤其是台灣南北兩端以及東半部的沿岸地區，對於海邊海上活動都可能會有影響，安排假期活動多留意接近周末的天氣變化。