健康你我他╱與手足保持聯絡 學新知充實自己

父母離世後，我開始真正的一個人住，我有自己的房子是件幸福的事，不必為租屋煩惱，不禁慶幸當年的遠見，年輕時買了一間小房，可以一個人住，依喜好布置房間，怎麼看都喜樂。

一個人可以買愛吃的食材烹煮，可以創新料理方法，像魔法師般，看看食物會變成什麼樣貌。與朋友外食時，則學些新的料理方法。

一個人住可以我行我素，夏天在屋子裡可以穿得少少的到處遊走，沒有被偷窺的煩惱；天冷時可以隨便裹著大衣窩在沙發上看書，地板可隨興要拖才拖。

一個人沒有依賴的條件，凡事得自己打理好，必得學習新的事物才能莊敬自強，自己學習使用3C產品，很有成就感。

一個人可以到樂齡大學學習新觀念、新事物，才能面對往後歲月的安排；社區據點也有許多才藝課程，運動課程如肌耐力練習，園藝課程學習種植盆栽，看到嫩芽長出，花朵開放等，真心歡喜。除了認識新朋友，還可以增長知識與見聞，旅遊時又多了旅伴。不想外出時，打開電腦可選取喜歡的線上課程，聽講、學習能讓心中充實飽滿。

一個人要懂得與手足保持聯絡互通有無，珍視父母留下珍貴的禮物，珍惜手足情誼，既然選擇一個人生活，就要好好生活，讓自己活得好，才是善待自己。