從MeToo事件 省思人際議題

近期「性」、「情」新聞不斷出現，社會瀰漫一股特殊的氛圍。事件起始為職場性平處理不公引發的爭議，但延燒出來的問題超乎預期。社會心理學家Burt指出，多數人對於遭受性迫害者，易產生其可能不檢點，或發生這不幸受害者也需負一些責任的刻板印象，這樣的錯誤信念（強暴迷思）常讓受害者選擇噤聲，避免再度受傷。

當MeToo從政壇延燒至演藝圈，訊息不斷的外擴。觸及層面已不僅是捍衛身體自主，及職場權勢壓迫等議題。一連串事件，開展出較內部的心理及人際層面議題：

1.公眾人物如何呈現真實的自己：這次事件的權利方主角多是社會形象良好者，凸顯「人設」包裝多於真實的現象，讓不少人在認知上產生失調外，也可能間接影響爾後對公眾人物的信任度，因此公眾人物如何接納並呈現真實的自己，大眾如何對偶像報以合理期待，都是後續可以思考的。

2.伴侶間能否真實表達個人的意願：分手情侶對於情感和身體自主的認知，於相愛時若不能釐清，待分手後才發現雙方在認知上爭議，就難還原現場，但是雙方都受傷。提醒大家再注意，明確表達個人需求及尊重自己和他人身體自主權。

3.妥善處理情感羈絆或糾葛：曾經相愛者，若真不適合而需分手，雙方能否理性的說清楚講明白，待感情畫下句點繼續各自的人生。也許分手後仍是朋友並不容易，但做不成朋友是否須成為敵人?

4.高壓下的壓力釋放與應對：多數人在傷害他人時或多或少會帶著罪惡，累積一定的時間，不論是自主或因應情境要求而揭露，都不是一件容易的事。如何能妥善表達個人罪惡、對當事人的歉意、不傷及他人，考驗著個人的情感調節。

風波終究會告一段落，生活仍將繼續，走過此次事件後，當事人們內在的傷痕能否癒合？外人無從知曉。這些天出現的告解、救贖、原諒與被原諒，大多數人或許是以旁觀者的角度來看其發展。不妨再思，於生命歷程中我們或許曾是傷害他人的「加害者」而不自覺，亦或是曾經「受傷害的人」，不懂為自己發聲？落幕的是事件，繼之可留下的或為自我的對話。