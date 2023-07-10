好市多致癌乾酪 消保協會擬團體訴訟

好市多產品「油漬摩佐羅拉乾酪」日前被檢出致癌物環氧乙烷，因同產品有效期內尚有1批在國內販售，高市府衛生局上月27日稽查抽驗，再次驗出環氧乙烷，且不少恐已被消費者吃下肚，台灣消費者保護協會指出，業者若無妥善賠償，不排出提出團體訴訟。

好市多表示，這款油漬乾酪主要來源的香草植物，用到環氧乙烷處理，在美國可允許添加，但台灣不得檢出，已內部檢討並擴大檢驗品項範圍，同時通知國外廠商，檢視遵循台灣法規。對於消保會呼籲賠償，將依主管單位指示辦理，和消保官會晤。

好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」上月中旬邊境驗出環氧乙烷，雖當下退貨回收，但市面上仍賣出部分產品，至今回收數量只占少數，多數恐被消費者吃下肚，台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚說，好市多連續出包，不僅業者該對消費者交代，中央政府更是責無旁貸。

徐邦瀚說，業者採購產地國商品有無違反輸入國法規，不能推給該國邊境檢查。好市多商品連續出問題，除原價退回，應加上消保規定賠償「1至5倍賠償金」，且基於消費者健康權，需給予精神撫慰金至少2萬元。

「政府硬起來，要有作為！」他說，政府應加強告誡業者自主檢驗，不能為顧全外交經濟，忽視國內人民權益，若業者未妥善賠償，消保團體將協助提團體訴訟。