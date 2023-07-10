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回響╱鳳山溪汙染 竹縣祭重罰 竹市測水質

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

新竹縣鳳山溪六月十一日遭有毒廢液汙染，導致新竹人喝汙水，本報「陽光行動」報導後，關西鎮長陳光彩昨再指出，除了水的問題，如今部分汙染物還沉積在河床，他透過友人從環保署得到化驗報告，證實汙染廢液中含有致癌物「苯乙烯」及「四氯乙烷」，最近天氣熱，太陽一曬揮發性毒物就跑出來，許多居民都聞到空氣中的惡臭，也憂心吸入這些揮發物有害身體。

關西鎮環境守護協會理事長羅功奇昨也指出，鳳山溪沿岸工廠林立，飲用水安全主要還是要靠管制取水口上游的汙染性工廠，像還未營運的萬順甲級廢棄物處理廠，距離取水口僅三百公尺，峻源公司為甲級廢棄物處理廠，離取水口兩千公尺；推動擴大水源保護區認定的範圍，杜絕設置工廠，才是縣府該努力的作為和改善重點。

新竹縣環保局表示，上月十二日和十六日先後在河道使用攔油索、吸液棉阻擋、稀釋溶劑，並使用機具清除汙染區域雜草及邊坡土壤，後續再分別以水汙染防治法及廢棄物清理法重罰業者艾斯巴達，產發處也已撤銷其公司工廠登記。至於底泥清除，由第二河川局提出清除責任範圍及汙染底泥如何處置問題，將盡快完成協商。

環保局說，峻源公司為合法設立處理廠，將輔導業者改善、降低汙染風險。至於萬順甲級廢棄物處理廠，尚未申請廢棄物處理許可，倘後續申請，將嚴審。

產發處表示，未來不管是飲用水取水口一定距離內或水質水量保護區、飲用水水源水質保護區新設立工廠，皆採環保局、產發處、工務處聯合會勘審查，有違章或汙染情事一律不核發工廠登記，現階段也將加強稽查。

新竹縣府表示，目前於關西一號橋設有固定式水質自動連續監測系統，新竹縣環保局也有網頁連線即時數據，必要時將擇適當地點設置移動式水質監測設施。

新竹市府昨指出，為維護竹市飲用水取水口的水源水質，已主動訂定廢水及汙水排放管理自治條例；環保局今年將於頭前溪適當點位設置水質自動連續監測系統，市長高虹安也要求環保局須加強水質監測及頭前溪流域水汙染稽查管制。

水質 新竹 廢棄物

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